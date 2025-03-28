Рубио аннулировал американские визы сотням протестующих против Израиля

Отвечая на вопрос журналистов о правдивости сообщений об отмене 300 виз, Рубио заявил:

"На данный момент, возможно, уже больше 300. Мы делаем это каждый день".

"Каждый раз, когда я нахожу одного из этих безумцев, я отбираю у него визу", - добавил он во время визита в Гайану.

"Я надеюсь, что скоро виз просто не останется - потому что мы от них избавимся", - заявил Рубио.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом 20 января Рубио активно выступает против иностранных студентов, стоящих во главе антиизраильских протестов в университетских кампусах, вызванных войной в секторе Газа.

Наибольший общественный резонанс вызвало дело Махмуда Халила - лидера протестов в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В этом месяце Халил был задержан и отправлен в штат Луизиана для начала процедуры депортации, несмотря на то, что обладал статусом постоянного жителя США.

Рубио также прокомментировал инцидент в Университете Тафтса (Массачусетс), где сотрудники иммиграционной службы задержали аспирантку из Турции Румейсу Эзтюрк. Причиной стала ее авторская колонка в студенческой газете, где она призвала университет признать "геноцид палестинцев".

Администрация Трампа заявила, что положения Конституции США о свободе слова не распространяются на тех, кто не является гражданином страны. Кроме того, активистов обвинили в создании "опасной атмосферы" для еврейских студентов.

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