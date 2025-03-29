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Напавший на пятерых в Амстердаме - гражданин Украины (2)

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Тень человека с ножом. Иллюстративное фото.
Тень человека с ножом. Иллюстративное фото. Фото: V. Tarasenko/Shutterstock

Мужчина, ранивший пятерых человек при нападении с ножом в четверг в центре Амстердама, является гражданином Украины, сообщила в субботу полиция Нидерландов.

Злоумышленник - 30-летний мужчина с востока Украины. Полиции изначально было сложно установить личность нападавшего, так как у него были личные документы с разными именами.

Мотив нападения до сих пор неясен.

В результате нападения были ранены 19-летняя жительница Амстердама, 79-летняя бельгийка, 26-летний поляк, а также двое граждан США - 67-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Нападавшего задержал британский турист.

Во вторник злоумышленник предстанет перед судом.

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