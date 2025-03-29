Мужчина, ранивший пятерых человек при нападении с ножом в четверг в центре Амстердама, является гражданином Украины, сообщила в субботу полиция Нидерландов.
Злоумышленник - 30-летний мужчина с востока Украины. Полиции изначально было сложно установить личность нападавшего, так как у него были личные документы с разными именами.
Мотив нападения до сих пор неясен.
В результате нападения были ранены 19-летняя жительница Амстердама, 79-летняя бельгийка, 26-летний поляк, а также двое граждан США - 67-летняя женщина и 60-летний мужчина.
Нападавшего задержал британский турист.
Во вторник злоумышленник предстанет перед судом.
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