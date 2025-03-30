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Видео Найдена еще одна улица в Риге, где водители должны быть особенно осторожны (1)

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Кадр из ролика Zebra
Кадр из ролика Zebra Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" video.

Проспект Курземес в Риге в последнее время очень смущает водителей и самые невнимательные могут попасть и под крупные штрафы. Передача Zebra пошла на это место объяснять, почему так.

Хотя в этом месте улица широкая, с разделительной полосой и несколькими полосами в каждом направлении, разрешенная скорость движения здесь составляет всего 30 км/ч.

С передачей связался некий шофер, который совсем недавно, проезжая со скоростью 50 км/ч, заплатил штраф в 80 евро и довольно ясно, что он такой не единственный.

Соображения для такого снижения скорости понятны, так как поблизости находится учебное заведение, но ограничивающие скорость дорожные знаки не всегда хорошо заметны.

Подробнее в сюжете Zebras!

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