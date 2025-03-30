Проспект Курземес в Риге в последнее время очень смущает водителей и самые невнимательные могут попасть и под крупные штрафы. Передача Zebra пошла на это место объяснять, почему так.
Хотя в этом месте улица широкая, с разделительной полосой и несколькими полосами в каждом направлении, разрешенная скорость движения здесь составляет всего 30 км/ч.
С передачей связался некий шофер, который совсем недавно, проезжая со скоростью 50 км/ч, заплатил штраф в 80 евро и довольно ясно, что он такой не единственный.
Соображения для такого снижения скорости понятны, так как поблизости находится учебное заведение, но ограничивающие скорость дорожные знаки не всегда хорошо заметны.
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