Хотя в этом месте улица широкая, с разделительной полосой и несколькими полосами в каждом направлении, разрешенная скорость движения здесь составляет всего 30 км/ч.

С передачей связался некий шофер, который совсем недавно, проезжая со скоростью 50 км/ч, заплатил штраф в 80 евро и довольно ясно, что он такой не единственный.

Соображения для такого снижения скорости понятны, так как поблизости находится учебное заведение, но ограничивающие скорость дорожные знаки не всегда хорошо заметны.

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