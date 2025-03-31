WSJ: Советник Трампа обсуждал в "секретных" чатах войну России против Украины

Как отмечает издание, по словам чиновников, Уолтц создал и координировал несколько конфиденциальных и важных с государственной точки зрения групповых чатов в Signal, в которых принимали участие представители различных ведомств правительства США.

В этих чатах, по словам источников, обсуждалось, в частности, участие Вашингтона в потенциальном посредничестве между Москвой и Киевом, а также вопросы, касающиеся военных миссий. При этом издание уточняет: источники не сообщили, обсуждалась ли в рамках этих переписок засекреченная информация.

После скандала, получившего условное название Signal-гейт, когда стало известно, что высокопоставленные чиновники США использовали Signal для обсуждения планируемых ударов по хуситским повстанцам в Йемене, влияние Уолтца на президента Дональда Трампа, а также его поддержка среди других членов администрации Белого дома, начали заметно ослабевать - пишет The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, самым серьезным проступком Уолтца в глазах Трампа стало вовсе не создание группового чата и потенциальное обсуждение конфиденциальных вопросов. Причиной недовольства, как утверждается, стал факт, что в адресной книге Уолтца оказался номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Из-за этого он - по ошибке - был добавлен в закрытый чат высших должностных лиц США в Signal.

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