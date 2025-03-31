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WSJ: Советник Трампа обсуждал в "секретных" чатах войну России против Украины

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Майкл Уолтц
Майкл Уолтц Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц использовал мессенджер Signal для обсуждения, в том числе, возможных путей завершения войны, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

Как отмечает издание, по словам чиновников, Уолтц создал и координировал несколько конфиденциальных и важных с государственной точки зрения групповых чатов в Signal, в которых принимали участие представители различных ведомств правительства США.

В этих чатах, по словам источников, обсуждалось, в частности, участие Вашингтона в потенциальном посредничестве между Москвой и Киевом, а также вопросы, касающиеся военных миссий. При этом издание уточняет: источники не сообщили, обсуждалась ли в рамках этих переписок засекреченная информация.

После скандала, получившего условное название Signal-гейт, когда стало известно, что высокопоставленные чиновники США использовали Signal для обсуждения планируемых ударов по хуситским повстанцам в Йемене, влияние Уолтца на президента Дональда Трампа, а также его поддержка среди других членов администрации Белого дома, начали заметно ослабевать - пишет The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, самым серьезным проступком Уолтца в глазах Трампа стало вовсе не создание группового чата и потенциальное обсуждение конфиденциальных вопросов. Причиной недовольства, как утверждается, стал факт, что в адресной книге Уолтца оказался номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Из-за этого он - по ошибке - был добавлен в закрытый чат высших должностных лиц США в Signal.

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