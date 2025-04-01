Командование российской армии рассматривало возможность тактического ядерного удара по Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные разведки США, которой удалось перехватить секретные переговоры российских генералов, передает портал Rus.Postimees.
Для абонентов
СМИ: Россия планировала ядерный удар по Украине
Обсуждение использования Россией тактического ядерного оружия в Украине обсуждалось осенью 2022 года - после серии поражений, в результате которых российские войска были вынуждены оставить сначала Харьковскую область, а затем - сдать Херсон.