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СМИ: Россия планировала ядерный удар по Украине

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Ядерный взрыв над морем. Иллюстративное фото.
Ядерный взрыв над морем. Иллюстративное фото. Фото: imago images / blickwinkel

Командование российской армии рассматривало возможность тактического ядерного удара по Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные разведки США, которой удалось перехватить секретные переговоры российских генералов, передает портал Rus.Postimees.

​Обсуждение использования Россией тактического ядерного оружия в Украине обсуждалось осенью 2022 года - после серии поражений, в результате которых российские войска были вынуждены оставить сначала Харьковскую область, а затем - сдать Херсон.

"Американская разведка подслушала, как командующий российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин, обсуждал возможное применение тактического ядерного оружия, чтобы предотвратить переход украинцев через Днепр и прямой путь в Крым, - сообщает NYT. - До этого момента американские разведывательные агентства оценивали вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине в 5-10 процентов. Теперь они заявили, что, если российские линии на юге рухнут, вероятность возрастет до 50 процентов".

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