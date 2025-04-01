В субботу, 29 марта, после захода солнца в районе Смилтене на автодороге Велена - Виреши произошел трагический инцидент: погиб мужчина среднего возраста. По словам водителя, пострадавший лежал прямо на проезжей части. В настоящий момент полиция продолжает расследование, чтобы установить точные обстоятельства происшествия. Об этом сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
ВИДЕО ⟩ В районе Смилтене водитель наехал на мужчину, лежавшего на дороге
Как сообщила представитель Видземского управления Государственной полиции Зане Васкане, водитель автомобиля Mercedes-Benz наехал на мужчину 1986 года рождения, который лежал на дорожном покрытии.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
"По факту произошедшего начат уголовный процесс. Назначены экспертизы, в том числе будет установлено, находился ли погибший под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ", - пояснила Васкане.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā