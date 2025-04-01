ВИДЕО В районе Смилтене водитель наехал на мужчину, лежавшего на дороге

В субботу, 29 марта, после захода солнца в районе Смилтене на автодороге Велена - Виреши произошел трагический инцидент: погиб мужчина среднего возраста. По словам водителя, пострадавший лежал прямо на проезжей части. В настоящий момент полиция продолжает расследование, чтобы установить точные обстоятельства происшествия. Об этом сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.