С сегодняшнего дня Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) Латвии прекращает выплаты жителям, сообщающим о найденных мертвых кабанах. Об этом рассказали в ведомстве.
Чума свиней распространилась почти по всей Латвии
Такое решение принято в связи с тем, что африканская чума свиней (АЧС) распространилась уже почти по всей территории страны и информация о мертвых диких кабанах больше не имеет решающего значения в борьбе с заболеванием.
Платеж в размере 50 евро был введен в то время, когда уровень распространения АЧС среди популяции диких кабанов оставался относительно низким. Эта мера стимулировала граждан сообщать о мертвых животных, помогая службе оперативно выявлять новые очаги потенциального распространения инфекции.
Телефон горячей линии 29394696 продолжит работу. Любого, кто обнаружит мертвого дикого кабана, по-прежнему призывают сообщать об этом через WhatsApp, указывая точное местоположение туши.
В дальнейшем также отменяется выплата в размере 30 евро охотникам за взятие биоматериала у отстрелянных диких кабанов в тех регионах, которые PVD не признала обязательными для отбора проб. Однако, если такой образец все же будет передан в лабораторию, исследование за счет государственного бюджета будет проведено, и охотник получит официальный отчет о тестировании.
PVD напоминает, что лабораторное исследование обязательно для всех диких кабанов, добытых в зонах, официально определенных как обязательные для контроля. Также обследование обязательно, если у животного при отстреле были признаки возможного заражения АЧС - вне зависимости от того, на какой территории оно добыто, - и в тех случаях, когда мясо предполагается поставлять на предприятия пищевой отрасли или в розничную торговлю.
Как ранее сообщал TVNET, в 2024 году АЧС была подтверждена у 685 диких кабанов в 25 краях, 111 волостях и на территориях трех городов Латвии.
С момента первого случая АЧС в Латвии в июне 2014 года вирус был зарегистрирован в общей сложности у 10 396 диких кабанов. В частности:
- в 2014 году - 217 случаев,
- в 2015-м - 1048,
- в 2016-м - 1146,
- в 2017-м - 1431,
- в 2018-м - 905,
- в 2019-м - 430,
- в 2020-м - 377,
- в 2021-м - 448,
- в 2022-м - 1274,
- в 2023-м - 1002,
- в 2024-м - 1433 случая.
Первый случай АЧС в Латвии был зафиксирован в июне 2014 года у трех диких кабанов, найденных всего в нескольких метрах от границы с Беларусью. Это заболевание чрезвычайно опасно: в случае его подтверждения на свиноводческом предприятии подлежат немедленному убою все животные в стаде.
PVD - это государственное учреждение, подведомственное Министерству земледелия. Оно осуществляет надзор и контроль в сфере пищевой цепи и ветеринарии.
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