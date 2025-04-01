Чума свиней распространилась почти по всей Латвии

Такое решение принято в связи с тем, что африканская чума свиней (АЧС) распространилась уже почти по всей территории страны и информация о мертвых диких кабанах больше не имеет решающего значения в борьбе с заболеванием.

Платеж в размере 50 евро был введен в то время, когда уровень распространения АЧС среди популяции диких кабанов оставался относительно низким. Эта мера стимулировала граждан сообщать о мертвых животных, помогая службе оперативно выявлять новые очаги потенциального распространения инфекции.

Телефон горячей линии 29394696 продолжит работу. Любого, кто обнаружит мертвого дикого кабана, по-прежнему призывают сообщать об этом через WhatsApp, указывая точное местоположение туши.

В дальнейшем также отменяется выплата в размере 30 евро охотникам за взятие биоматериала у отстрелянных диких кабанов в тех регионах, которые PVD не признала обязательными для отбора проб. Однако, если такой образец все же будет передан в лабораторию, исследование за счет государственного бюджета будет проведено, и охотник получит официальный отчет о тестировании.