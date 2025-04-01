Граждане России не спешат сдавать экзамен по языку для получения ВНЖ

Проверку знания латышского языка необходимо сдать один раз в установленные Агентством развития образования (VIAA) сроки и местах. Агентство обязано уведомить кандидата о дате и месте экзамена в течение десяти рабочих дней после регистрации заявления.

Напомним, что в середине прошлого лета вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России обязаны до 30 июня 2025 года подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.

В том числе необходимо предоставить подтверждение успешной сдачи экзамена по латышскому языку. Как и ранее, требование распространяется на лиц до 75 лет.

Две недели назад правительство утвердило изменения в нормативных актах, чтобы граждане России могли зарегистрироваться на экзамен по латышскому языку, необходимый для подачи документов на статус постоянного жителя ЕС.

В случае необходимости граждане России смогут зарегистрироваться на повторную сдачу экзамена до 16 июня. Пересдача возможна до 30 сентября. В таком случае документы на статус постоянного жителя ЕС можно будет подать до 31 октября.