Проживающие в Латвии граждане России с 10 апреля по 16 мая смогут сдавать экзамен на знание государственного языка, необходимый для подачи заявления на статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС).
Граждане России не спешат сдавать экзамен по языку для получения ВНЖ
Проверку знания латышского языка необходимо сдать один раз в установленные Агентством развития образования (VIAA) сроки и местах. Агентство обязано уведомить кандидата о дате и месте экзамена в течение десяти рабочих дней после регистрации заявления.
Напомним, что в середине прошлого лета вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России обязаны до 30 июня 2025 года подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.
В том числе необходимо предоставить подтверждение успешной сдачи экзамена по латышскому языку. Как и ранее, требование распространяется на лиц до 75 лет.
Две недели назад правительство утвердило изменения в нормативных актах, чтобы граждане России могли зарегистрироваться на экзамен по латышскому языку, необходимый для подачи документов на статус постоянного жителя ЕС.
В случае необходимости граждане России смогут зарегистрироваться на повторную сдачу экзамена до 16 июня. Пересдача возможна до 30 сентября. В таком случае документы на статус постоянного жителя ЕС можно будет подать до 31 октября.
Если к 30 сентября гражданин России не сдаст экзамен, он сможет пройти его уже в порядке общей очереди, начиная с 1 октября.
По текущим оценкам, экзамен предстоит сдать 2494 гражданам России, а на данный момент его успешно прошли как минимум 520 человек, указали в Министерстве образования и науки.
Граждане России обязаны уплатить государственную пошлину в размере 52 евро за участие в экзамене.
В сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что граждане России, подавшие заявление, но не сдавшие экзамен или не явившиеся по уважительной причине, могут получить временный вид на жительство сроком до двух лет.
Эти положения не распространяются на тех граждан России, которые ранее получили постоянный вид на жительство по так называемому закону об иностранцах, и которым до сих пор не требовалось подтверждение знания латышского языка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!