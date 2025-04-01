Как напоминает аналитический центр, министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно обвинил "почти весь европейский Запад" в попытках затянуть войну в Украине и содействии "реабилитации нацизма". Министр также продолжил лживо представлять украинские власти как неонацистские.

Лавров утверждал, что европейцы "вызвали" "все трагедии человечества до 1939 года, в том числе и Вторую мировую войну", и что элиты, которые сейчас находятся у власти в большей части стран Евросоюза и НАТО, сохраняют "инстинкты", чтобы вызывать эти трагедии.

В свою очередь, директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что Россия по-прежнему считает неприемлемым возможное размещение европейского миротворческого контингента в Украине, и подверг критике усилия Великобритании и Франции по созданию такого контингента.

Логвинов также обвинил европейские страны, в частности европейские элиты, в провоцировании войны в Украине и попытках ее продолжения, говорится в сообщении ISW.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в контексте раскритиковал европейские страны за якобы существующую "русофобию", а также пригрозил Европе российскими ракетами.

Медведев регулярно выступает с радикальными заявлениями, чтобы убедить западные страны действовать в соответствии с интересами России.

По мнению аналитиков ISW, эти заявления являются частью более масштабных усилий Кремля по ложному представлению европейских стран о желании продолжать войну, что противоречит усилиям США по достижению временного прекращения огня и в конечном итоге полного мира в Украине.

ISW считает, что эта российская риторика направлена ​​на подрыв единства Запада в поддержке Украины.

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