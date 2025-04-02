"Брезгливая я по натуре". Рига говорит о секонд-хендах

В последние годы во всем мире наблюдается заметная трансформация в подходе к выбору одежды. Традиционные магазины на улицах, некогда оживлённые и популярные, теперь часто пустуют, отражая изменения в потребительских предпочтениях горожан.

Секонд-хенды становятся всё более привлекательными, предлагая уникальные вещи по доступным ценам. Это не только способ сэкономить, но и возможность выразить индивидуальность через неповторимый стиль.

Параллельно этому онлайн-шопинг также набирает популярность, предоставляя широкий выбор и удобство совершения покупок прямо из дома. Многие обращаются к международным платформам, чтобы найти товары, недоступные на местном рынке.

Но где пополняют свой гардероб рижане? И что для них важно при покупке одежды?

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