RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать, где сегодня одевается город и что важно людям при выборе одежды. Ответы смотрите на видео!
"Брезгливая я по натуре". Рига говорит о секонд-хендах
В последние годы во всем мире наблюдается заметная трансформация в подходе к выбору одежды. Традиционные магазины на улицах, некогда оживлённые и популярные, теперь часто пустуют, отражая изменения в потребительских предпочтениях горожан.
Секонд-хенды становятся всё более привлекательными, предлагая уникальные вещи по доступным ценам. Это не только способ сэкономить, но и возможность выразить индивидуальность через неповторимый стиль.
Параллельно этому онлайн-шопинг также набирает популярность, предоставляя широкий выбор и удобство совершения покупок прямо из дома. Многие обращаются к международным платформам, чтобы найти товары, недоступные на местном рынке.
Но где пополняют свой гардероб рижане? И что для них важно при покупке одежды?
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!