Трагедия на полигоне в Литве: четвертый пропавший военнослужащий США найден мертвым

It is with heavy hearts that we announce the fourth U.S. Soldier missing since March 25 has been recovered deceased.https://t.co/5J2fdbaA4K — U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) April 1, 2025

Личность военнослужащего не раскрывается, так как ожидается подтверждение от близких.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью воннослужащего.

"С глубокой грустью сообщаю, что обнаружено тело четвертого американского солдата, проходившего подготовку в Литве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования нашим союзникам в США и ​​американскому народу.

Литва молилась за всех четырех пропавших без вести солдат, и теперь мы всем сердцем с их семьями. Мы глубоко признательны всем, кто приложил огромные усилия, чтобы найти одного военнослужащего, пропавшего без вести в таких суровых условиях".

Напомним, в понедельник вечером из болота на полигоне Пабраде была извлечена бронемашина. После шестидневных поисков 70-тонную бронемашину вытащили на берег. Там были обнаружены тела трех погибших американских солдат, а поиски одного солдата продолжились.

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Бронированная эвакуационная машина армии США M88 Hercules, перевозившая четырех американских солдат, пропала во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было обнаружено, что она затонула в болоте на глубине пяти метров.

Бронеавтомобиль был обнаружен в понедельник утром в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военнослужащих, а также специалистов других литовских служб.

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