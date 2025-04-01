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Трагедия на полигоне в Литве: четвертый пропавший военнослужащий США найден мертвым

Обновлено 1 апреля 2025, 19:34
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Медики заезжают на полигон Пабраде
Медики заезжают на полигон Пабраде Фото: Military police escorted an ambulance to the training ground / Photo by Robertos Riabovas / BNS

Командование армии США в Европе и Африке 1 апреля сообщило на платформе X, что четвертый военнослужащий, пропавший без вести на полигоне Пабраде в Литве 25 марта, найден мертвым.

Личность военнослужащего не раскрывается, так как ожидается подтверждение от близких.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью воннослужащего.

"С глубокой грустью сообщаю, что обнаружено тело четвертого американского солдата, проходившего подготовку в Литве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования нашим союзникам в США и ​​американскому народу.

Литва молилась за всех четырех пропавших без вести солдат, и теперь мы всем сердцем с их семьями. Мы глубоко признательны всем, кто приложил огромные усилия, чтобы найти одного военнослужащего, пропавшего без вести в таких суровых условиях".

Напомним, в понедельник вечером из болота на полигоне Пабраде была извлечена бронемашина. После шестидневных поисков 70-тонную бронемашину вытащили на берег. Там были обнаружены тела трех погибших американских солдат, а поиски одного солдата продолжились.

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Бронированная эвакуационная машина армии США M88 Hercules, перевозившая четырех американских солдат, пропала во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было обнаружено, что она затонула в болоте на глубине пяти метров.

Бронеавтомобиль был обнаружен в понедельник утром в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военнослужащих, а также специалистов других литовских служб.

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