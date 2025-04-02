На бульваре Анниньмуйжас в Иманте произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, однако версии очевидцев и полиции относительно того, кто стал виновником происшествия, серьезно расходятся. Об этом сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
ВИДЕО ⟩ Авария в Иманте: кто виноват - мнения очевидцев и полиции расходятся
Столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen, оба получили серьезные повреждения в передней части - машины буквально "не поделили дорогу".
Родственники водителя Volkswagen утверждают: виноват водитель Mercedes, который ехал на большой скорости и именно по этой причине стал инициатором столкновения.
Однако Государственная полиция придерживается другого взгляда на произошедшее.
"Водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes. На месте происшествия сотрудники Государственной полиции приняли решение о наложении штрафа на водителя Volkswagen Passat", - заявила представитель полиции Лина Багдоне.
Работа на месте происшествия завершилась примерно в 21:00.
Видео: Сюжет Degpunktā
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