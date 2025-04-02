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ВИДЕО Авария в Иманте: кто виноват - мнения очевидцев и полиции расходятся

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Автоавария. Иллюстративное фото
Автоавария. Иллюстративное фото Фото: DigitalPen/Shutterstock

На бульваре Анниньмуйжас в Иманте произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, однако версии очевидцев и полиции относительно того, кто стал виновником происшествия, серьезно расходятся. Об этом сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen, оба получили серьезные повреждения в передней части - машины буквально "не поделили дорогу".

Родственники водителя Volkswagen утверждают: виноват водитель Mercedes, который ехал на большой скорости и именно по этой причине стал инициатором столкновения.

Однако Государственная полиция придерживается другого взгляда на произошедшее.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes. На месте происшествия сотрудники Государственной полиции приняли решение о наложении штрафа на водителя Volkswagen Passat", - заявила представитель полиции Лина Багдоне.

Работа на месте происшествия завершилась примерно в 21:00.

Видео: Сюжет Degpunktā

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