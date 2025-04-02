ВИДЕО Авария в Иманте: кто виноват - мнения очевидцев и полиции расходятся

На бульваре Анниньмуйжас в Иманте произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, однако версии очевидцев и полиции относительно того, кто стал виновником происшествия, серьезно расходятся. Об этом сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.