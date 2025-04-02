Фото Полиция нашла более 43 млн нелегальных сигарет на складах в Риге и Огре

Как сообщили в Госполиции, в марте правоохранители провели ряд следственных действий в рамках уголовных процессов о предполагаемом незаконном обороте табачных изделий на территории Рижского региона.

14 марта в связи с уголовным процессом сотрудники правоохранительных органов провели обыски на двух складах в Риге и на складе в Огре. Всего в ходе обысков было обнаружено 43,2 миллиона сигарет Marlboro, Richmond и Lambert&Butler без латвийских акцизных марок.

17 и 20 марта сотрудники правоохранительных органов провели еще пять обысков по адресам, связанным с подозреваемыми, и задержали четырех человек по подозрению в незаконном хранении и перемещении табачных изделий.

Галерея: Конфискованные полицией сигареты

Один человек был заключен под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции за аналогичные правонарушения.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, изъятые сигареты предназначались для продажи в Латвии и других европейских странах. Если бы изъятые сигареты попали на черный рынок, их стоимость превысила бы 4 миллиона евро. По оценкам полиции, благодаря раскрытию этого преступления удалось предотвратить ущерб государству в размере около 6,75 миллиона евро.