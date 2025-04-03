Председатель Евросовета заявил о "полной поддержке Еврокомиссии в торговых переговорах с США" после решения Трампа о пошлинах на товары из стран ЕС в 20%.
Европейский союз должен заключить соглашения о свободной торговле с другими странами после введения новых тарифов США. Уверенность в этом выразил председатель Евросовета Антониу Кошта в четверг, 3 апреля, в соцсети X.
"Сейчас самое время продвигать вперед соглашения с Mercosur (в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. - Ред.), Мексикой и решительно продвигаться в переговорах с Индией и другими ключевыми партнерами", - написал Кошта.
ЕС вел переговоры по вопросу о Соглашении о свободной торговле с Mercosur с 1999 года. В декабре 2024 года диалог был завершен, однако Франция активно противилась сделке.
Реагируя на меры Вашингтона, Антониу Кошта также заявил о "полной поддержке Еврокомиссии в торговых переговорах с США".
Глава ЕК: Серьезный удар по мировой экономике
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свою очередь назвала новые тарифы США серьезным ударом по мировой экономике. "Мы уже завершаем подготовку первого пакета контрмер в ответ на тарифы на сталь", - следует из ее заявления.
Берлин: Европа открыта для переговоров
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил уверенность, что новые широкомасштабные тарифы США "в корне неверны", однако при этом дал понять, что Европа открыта для дальнейших переговоров, чтобы положить конец торговой войне, передало агентство AFP.
"Это - атака на торговый порядок, который создал процветание во всем мире, торговый порядок, который, по сути, является результатом усилий Америки", - указал Шольц на пресс-конференции.
"Мы всегда выступали за переговоры, а не за конфронтацию", - в свою очередь заявил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), добавив, что ЕС готов дать "взвешенный, четкий и решительный ответ", если переговоры не увенчаются успехом.
Франция готова к двум волнам контрмер
Правительство Франции готово к двум волнам контрмер в ответ на действия Вашингтона. Первый пакет будет принят в середине апреля и коснется пошлинных тарифов на алюминий и сталь, сообщила радиостанции RTL представитель правительства Софи Прима. Второй, вероятно, будет реализован в конце апреля и затронет более широкий спектр товаров и услуг.
Премьер Италии освободила график для изучения вопроса
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони освободила свой график на 3 апреля, чтобы сосредоточиться на подготовке ответа на повышение американских тарифов, сообщили в ее офисе. Мелони "отменила запланированные на сегодня встречи, чтобы сосредоточить свое внимание на действиях, которые необходимо предпринять", передало AFP.
Глава кабмина Канады: Пошлины США в корне изменят мировую торговлю
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа. О новых тарифах республиканец объявил 2 апреля на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше. Для стран ЕС речь идет о 20%.
Пошлины на товары из Китая составят 34%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. Одни из самых высоких сборов наложены на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). Для Великобритании, Бразилии, Аргентины, ОАЭ, Украины ставка останется 10%. Россия в перечне не упомянута.
Дональд Трамп также подтвердил, что вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей.
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил уверенность, что новые импортные пошлины США в корне изменят всю мировую торговлю.
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