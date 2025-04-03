Берлин: Европа открыта для переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил уверенность, что новые широкомасштабные тарифы США "в корне неверны", однако при этом дал понять, что Европа открыта для дальнейших переговоров, чтобы положить конец торговой войне, передало агентство AFP.

"Это - атака на торговый порядок, который создал процветание во всем мире, торговый порядок, который, по сути, является результатом усилий Америки", - указал Шольц на пресс-конференции.

"Мы всегда выступали за переговоры, а не за конфронтацию", - в свою очередь заявил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), добавив, что ЕС готов дать "взвешенный, четкий и решительный ответ", если переговоры не увенчаются успехом.

Франция готова к двум волнам контрмер

Правительство Франции готово к двум волнам контрмер в ответ на действия Вашингтона. Первый пакет будет принят в середине апреля и коснется пошлинных тарифов на алюминий и сталь, сообщила радиостанции RTL представитель правительства Софи Прима. Второй, вероятно, будет реализован в конце апреля и затронет более широкий спектр товаров и услуг.

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