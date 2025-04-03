Хегсет не планирует присутствовать на встрече ни лично, ни онлайн, сообщили источники.

Это будет первая встреча коалиции без главы Пентагона.

Пока неизвестно, будут ли на встрече присутствовать представители США более низкого уровня.

Источники Defense News полагают, что Пентагон не планирует отправлять высокопоставленных представителей в Брюссель.

Отсутствие министра обороны США стало для европейцев последним подтверждением того, что администрация Трампа отдает меньший приоритет вооружению Украины.

Хегсет присутствовал на встрече в формате "Рамштайн" в феврале, но это была первая встреча, на которой не председательствовал представитель США. На встрече председательствовала Великобритания.

Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал формат "Рамштайн" вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

Единственный раз, когда он лично не присутствовал ни на одном из собраний группы, был в начале 2024 года.

В то время министр восстанавливался после осложнений после лечения рака, но присоединился к встрече онлайн.