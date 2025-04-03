Фото и видео На Югле перестроен участок улицы Мурьяню и построена улица Лояс

Сроком выполнения работ был май этого года, но завершить их удалось раньше - в феврале. Сейчас готовится исполнительная документация на строительный объект для приема в эксплуатацию, и еще осталось привести улицы в порядок после зимнего сезона.

В ходе осуществления проекта перестроен участок ул. Мурьяню от ул. Юглас до ул. Страздумуйжас, перекресток ул. Мурьяню, а также построена ул. Лояс, обеспечивающая соединение с ул. Мурьяню.

До сих пор на этом участке ул. Мурьяню не было тротуара, поэтому пешеходы и велосипедисты использовали имеющуюся проезжую часть и обочину, что не соответствовало требованиям безопасности при передвижении.

Теперь на ул. Мурьяню и Лояс обустроены тротуары, отделенные от проезжей части зеленой зоной. На левой стороне улицы Мурьяню между тротуаром и проезжей частью периодически также расположены карманы для стоянки легковых автомобилей.

Пешеходные тротуары оборудованы в соответствии с требованиями доступности среды, в местах пересечения улицы созданы пешеходные пандусы, перед которыми нанесена предупреждающая линия желтого цвета. В зонах подхода к пандусам имеются направляющие полосы белого цвета.

В ходе проекта также были проведены работы по благоустройству и озеленению территории, а именно высажены 37 деревьев. Деревья устойчивы к выхлопным газам и соляным смесям, обещает самоуправление.

Перед началом строительных работа территория в некоторых местах была заболочена, и выросшие вдоль обочины улицы деревья и кустарники частично перекрыли проезжую часть.

В ходе реализации проекта также проложены сети инженерных коммуникаций - ливневая канализация, сети водоснабжения и канализации, уличное освещение.

Как выяснило агентство LETA, работы выполняла дорожно-строительная фирма SIA Binders, и они обошлись в 1,6 млн евро.