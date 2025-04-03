Фото и видео В Югле перестроен участок улицы Мурьяню и построена улица Лояс

Срок выполнения работ был маем этого года, но завершить их удалось раньше - в феврале. Сейчас готовится исполнительная документация на строительный объект для приема в эксплуатацию и еще осталось привести улицы в порядок после зимнего сезона.

В ходе проекта перестроен участок ул. Мурьяню от ул. Юглас до ул. Страздмуйжас, перекресток ул. Мурьяню, а также построена ул. Лояс, создав подключение к ул. Мурьяню.

До сих пор на этом участке ул. Мурьяню не было пешеходного тротуара, поэтому пешеходы и велосипедисты использовали существующую проезжую часть и обочину, что не соответствовало безопасным требованиям к передвижению.

Теперь на ул. Мурьяню и Лояс построены пешеходные тротуары, отделенные от проезжей части зеленой зоной. На левой стороне улицы Мурьяню между пешеходным тротуаром и проезжей частью поочередно расставлены и карманы для стоянок легковых автомобилей.

Пешеходные тротуары оборудованы в соответствии с требованиями доступности среды, в пересекающих улицу местах построены пешеходные пандусы, перед которыми имеется предупреждающая полоса желтого цвета. В зонах подхода пандусов построены направляющие полосы белого цвета.

В ходе проекта также были проведены работы по благоустройству и озеленению территории, высадив 37 деревьев. Деревья устойчивы к выхлопным газам и соляным смесям, обещает самоуправление.

Территория перед строительными работами в некоторых местах была заболочена и выросшие вдоль обочины улицы деревья и кустарники частично перекрыли проезжую часть.

В ходе проекта также построены сети инженерных коммуникаций - ливневая канализация, сети водоснабжения и канализации, уличное освещение.

Как выяснило агентство LETA, работы выполняла дорожно-строительная фирма SIA Binders, и они обошлись в 1,6 млн евро.