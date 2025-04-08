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Обрушились даже стены: под Смилтене взрыв уничтожил квартиру

Пожар в квартире. Иллюстративное фото
Пожар в квартире. Иллюстративное фото Фото: Migren art/Shutterstock

Под Смилтене в квартире произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия жилью был нанесен значительный ущерб, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Часть стен квартиры обрушились, и в момент взрыва появилось несколько трещин. Сильнее всего пострадали те конструкции, которые находились рядом с газовым баллоном.

По счастливой случайности, жители дома эвакуировались до взрыва.

В данный момент самоуправление выделило проживающей в квартире женщине временное место жительства.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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