Обрушились даже стены: под Смилтене взрыв уничтожил квартиру

Под Смилтене в квартире произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия жилью был нанесен значительный ущерб, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Часть стен квартиры обрушились, и в момент взрыва появилось несколько трещин. Сильнее всего пострадали те конструкции, которые находились рядом с газовым баллоном.
По счастливой случайности, жители дома эвакуировались до взрыва.
В данный момент самоуправление выделило проживающей в квартире женщине временное место жительства.
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