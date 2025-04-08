Мужчина после вечеринки заснул в машине. Пьяный друг взял ключи и устроил аварию

Длинная пробка возникла на дороге, ведущей от Озолниеки к шоссе Рига - Елгава. Эвакуатор, заняв всю полосу, тащил автомобиль серебристого цвета. Рядом находились сотрудники полиции и двое мужчин с бутылкой алкоголя.

"Мы вчера сидели, ночью шашлык жарили, и я в машине "отрубился" - чтобы не идти домой пьяным, спал в машине, потому что у меня дома дети. Проснулся от того, что... Оказалось, он взял из моего карманы ключи и решил съездить к девушке", - рассказал Вернерс.

Сидевший за рулем Audi был задержан, известно, что во время движения мужчина не справился с управлением и врезался в фуру. Водитель грузовика во время разговора с ним почувствовал сильный запах алкоголя и вызвал полицию.

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