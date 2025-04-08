Опрос Latvijas fakti: за какие партии голосовали бы люди на выборах в Сейм в марте?

Как сообщает газета Diena, в ходе опроса респондентов спрашивали, за какую политическую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Сейм состоялись завтра. 8% респондентов поддержали LPV, 7,6% - Национальное объединение, 6,8% - СЗК и 5,6% - "Новое Единство".

3,8% респондентов выразили поддержку "Прогрессивным", партии "Стабильности!" - 2,2%, "Объединенному списку" - 2%, "Согласию" - 1,8%. Партию "Для развития Латвии" поддержали бы 1,5% респондентов, а остальные партии - менее 1%.

В марте 41,2% респондентов не смогли назвать свой возможный политический выбор, а 16,7% указали, что не будут участвовать в выборах.

Опрос показал небольшое снижение рейтинга высших должностных лиц. В марте 8,2% респондентов оценили деятельность премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") положительно, 20,8% - скорее положительно, 26,7% - отрицательно, 25,1% - скорее отрицательно, а 19,2% респондентов не смогли дать Силине никакой оценки. Соответственно, рейтинг премьер-министра в марте составил -23 пункта по сравнению с -22 в феврале.

Работу президента Эдгара Ринкевича в марте положительно оценили 37,6% респондентов, скорее положительно - 33,1%, отрицательно - 7,3%, скорее отрицательно - 10,3%. 11,8% респондентов не смогли высказать о нем никакого мнения. Таким образом, рейтинг президента в марте составил 53 пункта, что на один пункт ниже, чем в феврале.

Парламентские выборы ожидаются в октябре следующего года.

Телефонный опрос проводился с 14 по 24 марта среди 1003 постоянных жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.