Видео "Я не могу нормально перейти дорогу!" - жители Болдераи очень злятся на организаторов движения

В Болдерае строят пункт мобильности, а также появится перрон, чтобы на поезде можно было добраться до центра столицы. Сейчас там демонтировано несколько тротуаров, перед прежними пешеходными маршрутами установлены шлагбаумы. В зоне строительных работ нет ни одного намека для пешеходов, чтобы понять, как и где безопасно пересекать улицу.

Каждый житель, с которым говорила программа, не скрывает своего возмущения создаваемым хаосом и неудобствами. С тротуаром и пешеходным переходом жители должны преодолеть до остановки всего 200 метров, тогда как дорога теперь почти в четыре раза длиннее.

Местный житель Варис во время разговора, чтобы обозначить сложившуюся ситуацию, не стесняется употреблять сочные ругательства. "Я не могу нормально переходить дорогу! Чтобы попасть на другую сторону, надо идти куда-то, даже не знаю, куда", - откровенен Варис.

Представитель Рижской думы Татьяна Смирнова пояснила, что в соответствии с объемом, видом строительных работ, местом, где они происходят, ограничения со временем могут меняться. Сейчас движение пешеходов организуется на основании согласованной схемы организации движения.

"Реагируя на жалобы жителей, эксперты самоуправления вместе с исполнителем строительных работ оценят возможные решения, как улучшить движение пешеходов на этой территории. Оценят, где разместить информационные знаки", - сообщила она.

Строительные работы пройдут до начала следующего года.

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