Видео На Елгавском шоссе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Авария произошла в Олайнском крае на участке шоссе, где столкнулись грузовик марки Volvo и легковой автомобиль Audi. По информации полиции, в результате дорожного происшествия погиб водитель легковушки.

В настоящее время Государственная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

Согласно рассказам очевидцев, легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, в результате чего его передняя часть была полностью смята.

Из-за ДТП в первой половине субботы движение в сторону Елгавы было значительно затруднено.