Видео На Елгавском шоссе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

В субботу, 5 апреля, на Елгавском шоссе неподалеку от Далбе произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила Государственная полиция Латвии.
Авария произошла в Олайнском крае на участке шоссе, где столкнулись грузовик марки Volvo и легковой автомобиль Audi. По информации полиции, в результате дорожного происшествия погиб водитель легковушки.
В настоящее время Государственная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.
Согласно рассказам очевидцев, легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, в результате чего его передняя часть была полностью смята.
Из-за ДТП в первой половине субботы движение в сторону Елгавы было значительно затруднено.
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