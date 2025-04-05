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Видео На Елгавском шоссе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Госполиция. Иллюстративное фото.
Госполиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

В субботу, 5 апреля, на Елгавском шоссе неподалеку от Далбе произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила Государственная полиция Латвии.

Авария произошла в Олайнском крае на участке шоссе, где столкнулись грузовик марки Volvo и легковой автомобиль Audi. По информации полиции, в результате дорожного происшествия погиб водитель легковушки.

В настоящее время Государственная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

Согласно рассказам очевидцев, легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, в результате чего его передняя часть была полностью смята.

Из-за ДТП в первой половине субботы движение в сторону Елгавы было значительно затруднено.

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