Германия опасается по поводу хранящегося в США золота; может попросить вернуть

Германия рассматривает возможность изъятия своих золотых резервов, хранящихся в США, поскольку растут сомнения в надежности Вашингтона как экономического партнера. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на информированные источники. Речь идет о 1200 тоннах золота, хранящегося в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка. Германия - вторая в мире после США страна по запасам золота, госрезерв государства составляет более 3300 тонн или около 270 000 слитков по 12,5 килограмма.
Стоимость немецкого золота, которое хранится в Соединенных Штатах, в данный момент превышает 113 миллиардов евро.
По данным Bild, высокопоставленные представители Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавит следующее правительство Германии, начали обсуждение вопроса о перемещении золотых запасов из США во Франкфурт или другие хранилища в Европе. Причиной стали опасения по поводу непредсказуемого поведения Дональда Трампа, особенно после объявления о введении новых торговых пошлин против ряда стран, включая страны Евросоюза.
До недавнего времени размещение части золотого запаса Германии в США считалось разумной и прагматичной стратегией: в случае финансового кризиса это позволило бы Берлину быстро получить доступ к долларовой ликвидности. Однако новые тарифные барьеры, введенные Вашингтоном, поставили под сомнение надежность предыдущих соглашений, сообщает Bild.
В ответ на вопрос авторов публикации Бундесбанк заявил, что не видит причин для беспокойства о сохранности своих активов в США. В своем комментарии регулятор заявил: "У нас нет сомнений, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка остается безопасным и надежным партнером для хранения наших золотых резервов".
Дональд Трамп ввел новые пошлины на импортные товары 2 апреля. Базовая ставка составит 10% для всех импортируемых товаров, но для некоторых стран установлены значительно более высокие пошлины. Например, для Китая - 34%, для Вьетнама - 46%, для стран ЕС - 20%. Налоги не применялись к России и Беларуси.
Трамп назвал свое решение актом "экономической независимости", добавив, что меры направлены на восстановление конкурентоспособности экономики США. Однако вскоре президент США заявил, что готов к диалогу по тарифам, и 5 апреля стало известно, что Белый дом начал переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем о возможных торговых соглашениях, которые позволят снизить ранее введенные тарифы.
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