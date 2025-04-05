Германия опасается по поводу хранящегося в США золота; может попросить вернуть

Стоимость немецкого золота, которое хранится в Соединенных Штатах, в данный момент превышает 113 миллиардов евро.

По данным Bild, высокопоставленные представители Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавит следующее правительство Германии, начали обсуждение вопроса о перемещении золотых запасов из США во Франкфурт или другие хранилища в Европе. Причиной стали опасения по поводу непредсказуемого поведения Дональда Трампа, особенно после объявления о введении новых торговых пошлин против ряда стран, включая страны Евросоюза.

До недавнего времени размещение части золотого запаса Германии в США считалось разумной и прагматичной стратегией: в случае финансового кризиса это позволило бы Берлину быстро получить доступ к долларовой ликвидности. Однако новые тарифные барьеры, введенные Вашингтоном, поставили под сомнение надежность предыдущих соглашений, сообщает Bild.