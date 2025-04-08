Евросоюз введет 15 апреля ответные пошлины на импорт из США

Указ Трампа о специальных пошлинах

В начале апреля Дональд Трамп подписал указ о масштабных таможенных пошлинах, после того как объявил о своих планах несколько недель назад. При этом он обвинил международных торговых партнеров США в обмане. В частности, он указал на значительное превышение импорта над экспортом Соединенных Штатов. Несколько стран, в том числе РФ и Беларусь, в этот список внесены не были.

Решение Трампа вызвало резкую критику политиков и экономистов по всему миру, а биржи отреагировали значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Ожидается также рост потребительских цен по всему миру и замедление экономического роста. Как отмечает dpa, решение Трампа о введении новых торговых пошлин стало наиболее агрессивным и чреватым самыми масштабными последствиями шагом в его торговой политике. Некоторые страны, в том числе Китай, уже объявили об ответных мерах.

Специальные сборы ЕС на американскую продукцию уже вводились во время предыдущего президентства Трампа в ответ на наложенные им тарифы на сталь и алюминий. Их действие было приостановлено по согласованию с администрацией тогдашнего преемника Трампа - Джо Байдена.