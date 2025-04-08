Евросоюз введет 15 апреля ответные пошлины на импорт из США

С 15 апреля будут действовать специальные сборы на джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы, в середине мая последует вторая волна ответных мер на решение Дональда Трампа, заявили в Европейской комиссии.
После решения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные сборы на импорт из Европейского Союза Брюссель планирует ввести 15 апреля первые ответные пошлины на товары из Соединенных Штатов. Они будут включать в себя специальные тарифы на американские джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы и другие товары, заявил по окончании заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 7 апреля, комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович.
Второй список ответных мер - с середины мая
По его словам, 9 апреля будет окончательно согласован список товаров, которых коснутся ответные сборы. Пошлины на другую продукцию из Соединенных Штатов, как ожидается, вступят в силу в середине мая. Речь будет идти о товарах, которые, в отличие от категорий из первого списка, не подпадали под ответные пошлины во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Согласно планам, новые пошлины затронут сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, птицу, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, молочные продукты, сахар и овощи. Кроме того, в список могут внести некоторые промышленные товары, такие как текстиль, а также изделия из кожи, бытовая техника, инструменты, пластмассы и древесина. Этот пакет мер находится на стадии разработки. В ЕС также надеются, что угрозы введения таких пошлин будет достаточно, чтобы побудить Вашингтон к переговорам по вопросам торговли, отмечает dpa.
Указ Трампа о специальных пошлинах
В начале апреля Дональд Трамп подписал указ о масштабных таможенных пошлинах, после того как объявил о своих планах несколько недель назад. При этом он обвинил международных торговых партнеров США в обмане. В частности, он указал на значительное превышение импорта над экспортом Соединенных Штатов. Несколько стран, в том числе РФ и Беларусь, в этот список внесены не были.
Решение Трампа вызвало резкую критику политиков и экономистов по всему миру, а биржи отреагировали значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Ожидается также рост потребительских цен по всему миру и замедление экономического роста. Как отмечает dpa, решение Трампа о введении новых торговых пошлин стало наиболее агрессивным и чреватым самыми масштабными последствиями шагом в его торговой политике. Некоторые страны, в том числе Китай, уже объявили об ответных мерах.
Специальные сборы ЕС на американскую продукцию уже вводились во время предыдущего президентства Трампа в ответ на наложенные им тарифы на сталь и алюминий. Их действие было приостановлено по согласованию с администрацией тогдашнего преемника Трампа - Джо Байдена.
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