В Telegram удален канал с миллионной аудиторией "ВЧК-ОГПУ". Стоит ли другим каналам ждать того же?

Дублей этой сим-карты не существовало, утверждает собеседник Би-би-си. Кроме непосредственных владельцев канала, данные об этой сим-карте были только у администрации Telegram, говорит он. На данный момент, по его словам, сим-карта заблокирована, хотя владельцы ее не блокировали.

Позже владельцы канала подтвердили эту информацию.

Другой собеседник Би-би-си предполагает, что ликвидация телеграм-канала может быть связана с атакой на аффилированного с каналом журналиста Александра Шварева. По его данным, несколько месяцев назад Шварева якобы вызывали в латвийскую Службу госбезопасности, где его предупредили о возможной попытке покушения со стороны российских спецслужб.

Би-би-си направила запрос вице-президенту Telegram Илье Перекопскому, он пока не ответил на него.

Версии событий

Киберадвокат Саркис Дарбинян (в реестре «иноагентов») в своем телеграм-канале CyberSar выдвинул две версии произошедшего.

Согласно первой версии, канал мог быть удален силовиками путем кибератаки и перехвата доступа к привязанному номеру телефону, либо путем деанонимизации владельца и дальнейшего давления на него.