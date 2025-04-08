В Telegram удален канал с миллионной аудиторией "ВЧК-ОГПУ". Стоит ли другим каналам ждать того же?

В мессенджере Telegram перестал открываться анонимный канал «ВЧК-ОГПУ» (в реестре «иноагентов») с более чем миллионом подписчиков. Как утверждают авторы канала, он был удален руководством Telegram по требованию российских властей. Но компания свою причастность отрицает.
Доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» пропал в ночь на 7 апреля. Сейчас по его адресу открывается резервный канал основателя «Мужского государства» (признано в России экстремистской организации) Владислава Позднякова.
Согласно заявлению авторов «ВЧК-ОГПУ» (они продолжают комментировать ситуацию с резервного аккаунта), удаление произошло «без какого-либо предупреждения». По их словам, потере доступа предшествовало продолжительное давление на администраторов со стороны России. Как утверждают авторы, «все указывает на то, что это было сделано руководством Telegram».
«Пока хочется верить, что данное мероприятие прошло без участия непосредственно самого Павла Дурова и связано с отдельными представителями его команды. Никаких ответов от Telegram на свои запросы редакция канала не получает», — следует из заявления редакции «ВЧК-ОГПУ».
Позже в Telegram прокомментировали произошедшее. По утверждению пресс-службы компании, телеграм-канал удалили его владельцы.
«Канал был удален его владельцем, возможно — в результате неавторизованного доступа. Мы проводим проверку», — сообщили в Telegram Русской службе Би-би-си.
Команда «ВЧК-ОГПУ» назвала это заявление «ложью». По их словам, «канал был удален именно Telegram», а его контролирующий аккаунт был заблокирован.
Что известно о канале?
«ВЧК-ОГПУ» — популярный и цитируемый телеграм-канал. На него были подписаны более 1,1 миллиона пользователей.
Анонимный канал был создан в 2018 году, первый пост в нем датируется февралем 2019 года. Он публикует претендующие на сенсационность материалы, касающиеся спецслужб, силовиков и представителей российского истеблишмента. К примеру, «ВЧК-ОГПУ» одним из первых опубликовал видео с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, вербующим заключенных на войну в колонии в Марий Эл.
Как считает Минюст, за проектом стоят бывший журналист «Росбалта» Александр Шварев и Алишер Абдуллаев. Сейчас они заочно арестованы в России по делу вымогательстве и клевете на миллиардера Алишера Усманова.
В декабре 2024 году Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram из-за отказа удалить запрещенную информацию. В решении суда шла речь об ограничения доступа к каналу «ВЧК-ОГПУ» и другим (всего их было 2022).
Как рассказал Русской службе Би-би-си источник, близкий к основателю канала, несанкционированного доступа к каналу «ВЧК-ОГПУ» не было. По его словам, доступ к каналу был устроен следующим образом: была сим-карта мобильного оператора одной из европейских стран, к которой был привязан телеграм-канал и с которой никто не совершал звонков. На эту сим-карту исключительно приходили коды для входа в телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
Дублей этой сим-карты не существовало, утверждает собеседник Би-би-си. Кроме непосредственных владельцев канала, данные об этой сим-карте были только у администрации Telegram, говорит он. На данный момент, по его словам, сим-карта заблокирована, хотя владельцы ее не блокировали.
Позже владельцы канала подтвердили эту информацию.
Другой собеседник Би-би-си предполагает, что ликвидация телеграм-канала может быть связана с атакой на аффилированного с каналом журналиста Александра Шварева. По его данным, несколько месяцев назад Шварева якобы вызывали в латвийскую Службу госбезопасности, где его предупредили о возможной попытке покушения со стороны российских спецслужб.
Би-би-си направила запрос вице-президенту Telegram Илье Перекопскому, он пока не ответил на него.
Версии событий
Киберадвокат Саркис Дарбинян (в реестре «иноагентов») в своем телеграм-канале CyberSar выдвинул две версии произошедшего.
Согласно первой версии, канал мог быть удален силовиками путем кибератаки и перехвата доступа к привязанному номеру телефону, либо путем деанонимизации владельца и дальнейшего давления на него.
Как считает Дарбинян, в пользу этих доводов говорят несколько обстоятельств. Для начала, не все каналы из решения Таганского суда были удалены. Кроме того, способ ограничения доступа к «ВЧК-ОГПУ» был выбран странный, в частности, не была осуществлена геоблокировка, к которой довольно часто прибегает Telegram. Вместо этого «произошло разделегирование username наподобие того, как регистраторы домена разделегируют доменное имя в случае если вы не успели оплатить продление».
«Европейская сим-карта не исключает возможность перехвата. Конечно, кто-то мог получить доступ. Доступ могли получить и через заражение устройства и перехвата экрана (фишинг, Pegasus, что угодно), и через атаку на сим-карту — в мессенджере, где вся модель пользовательских аккаунтов реализована через номера телефонов, можно получить доступ к симке, например, через европейских операторов или прямой атаки посредством SS7», — говорит Дарбинян в разговоре с Русской службой Би-би-си.
Согласно второй версии, Telegram может на самом деле быть причастным к инциденту. Как замечает Дарбинян, в прошлом основатель мессенджера Павел Дуров более 50 раз приезжал в Россию после эмиграции, несмотря на публичные заявления об обратном. Об этом летом 2024 года рассказывало издание «Важные истории» (признано «нежелательным» в России).
В пользу этой версии говорит то, что вместе с «ВЧК-ОГПУ» все же были удалены по решению суда еще девять крупных телеграм-каналов разной направленности.
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Независимый журналист, бывший специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров (внесен в России в реестр «иноагентов») в своем телеграм-канале сначала предположил, что за блокировкой «ВЧК-ОГПУ» может стоять спам-атака — после того, как канал «закидывают жалобами» Telegram может перевести его в режим private. Такое уже было во время протестов в Башкортостане.
Несмотря на то, что утром, до захвата адреса канала, у некоторых пользователей канал «ВЧК-ОГПУ» отражался именно как private, Захаров считает, что случай канала — другой. В пользу этого говорит то, что часть других каналов из решения Таганского районного суда так же удалена, хотя и проверить, когда именно они были удалены, довольно сложно.
«Если удалено больше одного канала одномоментно, то комментарий Telegram про то, что "ВЧК/ОГПУ" мог быть снесен в результате взлома администратора — полная ерунда. Видимой связи между удаленными каналами из решения суда — нет», — замечает Захаров в посте.
Что ожидает другие каналы?
Если подтвердится, что канал был удален по запросу российских властей, это поставит под удар многие каналы. Как пишет Захаров, после задержания Павла Дурова во Франции в 2024 году Telegram нарастил сотрудничество с властями разных стран, в том числе, «по слухам, есть взаимодействие и с российским властями».
Кроме того, журналист отмечает, что у некоторых членов команды Telegram, остаются связи в России. Среди них вице-президент Telegram Илья Перекопский, а также экс-директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов и предприниматель Дмитрий Еремеев (им, по предположению Захарова, принадлежит встроенный в инфраструктуру мессенджера криптокошелек Wallet). В нынешних условиях это уязвимость.
«ВЧК-ОГПУ» не единственный канал, который требовали удалить российские власти, замечает Захаров. В аналогичном судебном решении от 13 августа указаны телеграм-каналы Nexta, издания УНИАН, военного эксперта Игаля Левина и украинского военкора Юрия Бутусова, замечает Захаров. У каждого из них аудитория от нескольких сотен тысяч до почти миллиона подписчиков.
Как выяснило издание «Верстка» (в реестре «иноагентов»), за последние четыре года прокуратура требовала удалить более 140 каналов и чатов в Telegram. Треть из них с тех пор перестала существовать.
Вечером 7 апреля в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram удалил по требованию ведомства более 373 тыс. публикаций и каналов. При этом в РКН отдельно отметили, что вопросы о причинах блокировки «ВЧК-ОГПУ» стоит направить администрации мессенджера, несмотря на то, что ведомство неоднократно требовало удалить канал.
«Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала "ВЧК-ОГПУ" и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов», — цитирует РКН ТАСС.
По словам Дарбиняна, если удаление «ВЧК-ОГПУ» — это действительно начало блокировки по требованию российских властей, то ничего хорошего ждать не приходится.
«Это будет сильнейший удар по российским независимым медиа и политически преследуемым лицам, которые так сильно рассчитывают на Телеграм, но это же будет и концом Telegram как сервиса, который долгие годы позиционировал себя как безопасную и свободную платформу для всех», — говорит Дарбинян.