С июля для электросамокатов потребуется OCTA

В то же время вступила в силу новая процедура принудительного перемещения электросамокатов, если они мешают другим участникам дорожного движения. Новая процедура предусматривает, что велосипеды, электросамокаты и велорикши, которые неправильно припаркованы и мешают движению, также могут быть эвакуированы.

Министерство сообщения призывает к добровольной регистрации велосипедов, поскольку велосипед будет перемещен на специальную парковку, если будет обнаружено, что он был оставлен на дороге в течение длительного времени. Велосипед, принадлежность которого не может быть установлена, будет считаться брошенным на дороге на длительное время только в том случае, если он находится в месте, где мешает движению других участников дорожного движения, в течение более восьми часов с момента прикрепления к нему предупреждающей наклейки.

Кроме того, если велосипед находится в месте, где он не мешает дорожному движению, но не использовался в течение как минимум 45 дней с момента прикрепления к нему предупреждающей наклейки, он считается оставленным на дороге в течение длительного времени. Министерство подчеркивает, что те же правила применяются к электросамокатам и велорикшам.

Напомним, в ноябре прошлого года Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, которые предусматривают, что ОСТА будет обязательной и для электросамокатов.

Страхование электросамокатов было предложено, поскольку убытки, причиненные людям в результате несчастных случаев, вызванных ими, могут быть относительно серьезными.