С июля для электросамокатов потребуется OCTA

С 1 июля этого года для электросамокатов также будет необходим полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Минсообщения указывает, что, согласно нынешним прогнозам, полис ОСТА для электросамокатов, как и для мопедов, может обойтись от 24 до 50 евро в год.
В министерстве указывают, что в прошлом году вступили в силу более строгие требования к использованию электросамокатов. В том числе водителям электросамокатов в возрасте до 17 лет при езде на этом средстве микромобильности обязательно нужно надевать защитный шлем, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательна одежда со светоотражающими элементами, например, светоотражающий жилет.
Кроме того, чтобы минимизировать потенциальные риски, водители электросамокатов должны двигаться со скоростью, не угрожающей безопасности дорожного движения и не превышающей максимально разрешенную скорость в 25 километров в час (км/ч). Движение по проезжей части разрешено только в местах, где разрешенная скорость не превышает 50 км/ч. При движении по тротуару необходимо ехать медленнее, в соответствии с потоком людей, отдавая приоритет пешеходам.
В министерстве напоминают, что регистрация электросамокатов является обязательной и осуществляется Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD). Таким образом, запрещено участвовать в дорожном движении на незарегистрированных электросамокатах. Обязательная регистрация электросамокатов распространяется также на самодельные или переделанные электросамокаты.
В то же время вступила в силу новая процедура принудительного перемещения электросамокатов, если они мешают другим участникам дорожного движения. Новая процедура предусматривает, что велосипеды, электросамокаты и велорикши, которые неправильно припаркованы и мешают движению, также могут быть эвакуированы.
Министерство сообщения призывает к добровольной регистрации велосипедов, поскольку велосипед будет перемещен на специальную парковку, если будет обнаружено, что он был оставлен на дороге в течение длительного времени. Велосипед, принадлежность которого не может быть установлена, будет считаться брошенным на дороге на длительное время только в том случае, если он находится в месте, где мешает движению других участников дорожного движения, в течение более восьми часов с момента прикрепления к нему предупреждающей наклейки.
Кроме того, если велосипед находится в месте, где он не мешает дорожному движению, но не использовался в течение как минимум 45 дней с момента прикрепления к нему предупреждающей наклейки, он считается оставленным на дороге в течение длительного времени. Министерство подчеркивает, что те же правила применяются к электросамокатам и велорикшам.
Напомним, в ноябре прошлого года Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, которые предусматривают, что ОСТА будет обязательной и для электросамокатов.
Страхование электросамокатов было предложено, поскольку убытки, причиненные людям в результате несчастных случаев, вызванных ими, могут быть относительно серьезными.
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