Визма живет в рижском микрорайоне Пурвциемс уже пятьдесят лет. За ее окнами - участок земли, который годами остается неухоженным и завален мусором. Земля принадлежит частному лицу, и жильцы соседнего дома уверены: ответственность за происходящее должен нести владелец. Об этом сообщает телепередача Bez Tabu телеканала TV3.
Жителям ничего не известно о собственнике участка. Ранее на территории иногда можно было видеть работающего человека, но в последние годы там, по словам очевидцев, чаще всего находятся бездомные и люди, не стесняющиеся оставлять новые мешки с мусором.
"Я сама видела, как носят мешки", - говорит Визма.
Рижская дума напоминает: обязанность содержать территорию в порядке лежит на собственнике. Жильцы уже обратились в Рижскую муниципальную полицию, которая подтверждает: инспекция участка была проведена.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu
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