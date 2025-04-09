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ВИДЕО "Видела, как носят мешки". Перед окнами жителей Пурвциемса годами растет свалка

Сюжет передачи Bez tabu
Сюжет передачи Bez tabu Фото: Ekrānuzņēmums no TV3 sižeta

Визма живет в рижском микрорайоне Пурвциемс уже пятьдесят лет. За ее окнами - участок земли, который годами остается неухоженным и завален мусором. Земля принадлежит частному лицу, и жильцы соседнего дома уверены: ответственность за происходящее должен нести владелец. Об этом сообщает телепередача Bez Tabu телеканала TV3.

Жителям ничего не известно о собственнике участка. Ранее на территории иногда можно было видеть работающего человека, но в последние годы там, по словам очевидцев, чаще всего находятся бездомные и люди, не стесняющиеся оставлять новые мешки с мусором.

"Я сама видела, как носят мешки", - говорит Визма.

Рижская дума напоминает: обязанность содержать территорию в порядке лежит на собственнике. Жильцы уже обратились в Рижскую муниципальную полицию, которая подтверждает: инспекция участка была проведена.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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