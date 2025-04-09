ВИДЕО Днем на сервисной площадке в Кекаве загорелись два микроавтобуса

Два микроавтобуса и мусор на площади в несколько десятков квадратных метров загорелись днем на территории одного из автосервисов в Кекаве, сообщает телепередача Degpunktā телеканала TV3.
Раймонд, проезжая по направлению к своему рабочему месту, заметил столб дыма с большого расстояния и немедленно отправился на место происшествия - опасаясь, что огонь может перекинуться и достичь его магазина.
Сотрудники соседних предприятий выдвигают свои версии о причинах пожара и рассказывают, чем обычно занимались люди на той площадке, где все произошло. Однако хозяйка сервиса Инета уверена: виноваты в возгорании не те, кто ежедневно работает во дворе.
"Все произошло очень быстро, внезапно. Это было злонамеренно, скорее всего", - говорит она.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!