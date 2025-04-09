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ВИДЕО Днем на сервисной площадке в Кекаве загорелись два микроавтобуса

Горящий автомобиль. Иллюстративное фото
Горящий автомобиль. Иллюстративное фото Фото: Chat GPT4

Два микроавтобуса и мусор на площади в несколько десятков квадратных метров загорелись днем на территории одного из автосервисов в Кекаве, сообщает телепередача Degpunktā телеканала TV3.

Раймонд, проезжая по направлению к своему рабочему месту, заметил столб дыма с большого расстояния и немедленно отправился на место происшествия - опасаясь, что огонь может перекинуться и достичь его магазина.

Сотрудники соседних предприятий выдвигают свои версии о причинах пожара и рассказывают, чем обычно занимались люди на той площадке, где все произошло. Однако хозяйка сервиса Инета уверена: виноваты в возгорании не те, кто ежедневно работает во дворе.

"Все произошло очень быстро, внезапно. Это было злонамеренно, скорее всего", - говорит она.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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