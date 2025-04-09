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В Грузии ночью во многих регионах пропало электричество (1)

Тбилиси
Тбилиси Фото: dpa/scanpix

Минувшей ночью во многих районах Грузии произошло отключение электроэнергии - причиной стала серьезная авария, сообщили в среду местные каналы в сети Telegram.

О перебоях с электроснабжением сообщили жители Батуми, Кутаиси, Поти, Зугдиди, Телави, Боржоми и Каспи. Электричество также исчезло в некоторых районах столицы - Тбилиси.

Гостиницы, казино и другие объекты оперативно перешли на резервное питание от генераторов.

Энергораспределительная компания Грузии Telmiko подтвердила, что в Тбилиси отключение произошло из-за крупной аварии.

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