Минувшей ночью во многих районах Грузии произошло отключение электроэнергии - причиной стала серьезная авария, сообщили в среду местные каналы в сети Telegram.
О перебоях с электроснабжением сообщили жители Батуми, Кутаиси, Поти, Зугдиди, Телави, Боржоми и Каспи. Электричество также исчезло в некоторых районах столицы - Тбилиси.
Гостиницы, казино и другие объекты оперативно перешли на резервное питание от генераторов.
Энергораспределительная компания Грузии Telmiko подтвердила, что в Тбилиси отключение произошло из-за крупной аварии.
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