О перебоях с электроснабжением сообщили жители Батуми, Кутаиси, Поти, Зугдиди, Телави, Боржоми и Каспи. Электричество также исчезло в некоторых районах столицы - Тбилиси.

Гостиницы, казино и другие объекты оперативно перешли на резервное питание от генераторов.

Энергораспределительная компания Грузии Telmiko подтвердила, что в Тбилиси отключение произошло из-за крупной аварии.