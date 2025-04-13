Нужны ли пластические операции? Модель Анастасия о естественной красоте

"Чтобы мы видели настоящих людей. Мы же сейчас очень часто листаем [Instagram. - Прим. ред.], мы видим девушку, и там сколько всего, фильтров каких-то разных. То есть когда подростки смотрят [говорят] - я хочу быть как она, вот это начинается: "Я хочу быть как она. Почему я не получаюсь как она?". И начинаем накладывать фильтры, начинаем какие-то эффекты накладывать. Потом, когда мы смотрим на себя в зеркало, мы видим уже не себя. Мы теряем свое я!" - заключает Анастасия Алексеевская.

Анастасия Алексеевская Фото: Lauris Galsons / TVNET GRUPA

Она добавляет, что это самое страшное, что сейчас может начать происходить, и надеется, что что-то изменится:

"Я очень надеюсь, что придет в свое время какая-то некая прозрачность и люди начнут видеть настоящих людей и видеть, что они тоже не до конца идеальны. Я придерживаюсь естественной красоты и надеюсь, что во мне это никогда не поменяется, потому что мы не знаем, что может произойти через 5-10 лет.

Я хочу всегда оставаться натуральной и хотела бы, чтобы, наверное, люди тоже себя любили именно за свою натуральность и уникальность. Потому что когда мы начинаем делать какую-то пластику: губы, грудь, все что угодно - мы становимся как под один конвейер, мы становимся одинаковыми. А где уникальность?".

Анастасия Алексеевская считает, что важно просто полюбить себя.

"Девушка может быть прекрасна просто оттого, что она улыбается. Когда она улыбается, она уже прекрасна. Не нужны пластики все эти.

Девушки, если вы когда-нибудь захотите сделать пластику, ну, подумайте несколько раз - надо или не надо? Посмотрите в зеркало. Скажите, вы любите себя или нет? Надо любить!" - резюмирует модель.

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