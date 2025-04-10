ВИДЕО Пожар у церкви в Скайсткалне уничтожил здание, где собирались прихожане

У подножия живописной церкви в Скайсткалне - группа людей. Они разбирают завалы, оставшиеся от сгоревшего хозяйственного строения. Это было здание, в котором после богослужений обычно собирались прихожане - вместе пообедать, пообщаться, просто побыть вместе. Так было и на этот раз: в момент, когда все началось, внутри находились люди. Все изменилось, когда кто‑то услышал странные звуки.

"Один из участников сказал, что наверху, над потолком, что‑то потрескивает. Когда мы вышли наружу - вся верхняя часть здания, крыша, уже была в огне. (…) Это трудно осознать. Это было такое уютное место - там все было из дерева", - со слезами на глазах говорит один из прихожан Миервалдис.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā