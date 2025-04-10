Хегсет раскритиковал военное присутствие Китая в Западном полушарии

Панамское правительство объявило, что проводит пересмотр условий аренды и уже в понедельник пришло к выводу о ряде нарушений, допущенных компанией CK Hutchison. Последняя в среду эти обвинения отвергла.

При этом CK Hutchison уже заявила о намерении продать свой контрольный пакет в панамских портах консорциуму, в который входит американская компания BlackRock Inc. После завершения сделки контроль над портами фактически перейдет к США.

В среду Хегсет объявил о планах подписать соглашение с Панамой о безопасности и функционировании Панамского канала, которое обеспечит американским военным кораблям приоритет и свободный проход.

Согласно действующему договору, США обязаны защищать Панамский канал, но при этом были вынуждены платить за прохождение собственных военных судов между Атлантическим и Тихим океаном - и именно этот пункт стал одним из главных поводов для критики со стороны администрации Трампа.

Министр по делам Панамского канала Хосе Рамон Икаса сообщил, что власти обеих стран будут искать механизм компенсации таких выплат. По его словам, ежегодно США платили за проход своих военных кораблей в среднем от пяти до семи миллионов долларов. Икаса также отметил, что в прошлом финансовом году Панамский канал принес стране около 2,4 миллиарда долларов дохода.