Хегсет раскритиковал военное присутствие Китая в Западном полушарии

Министр обороны США Пит Хегсет в среду заявил, что военное присутствие Китая в Западном полушарии стало чрезмерным, а базирующиеся в Китае компании уже контролируют стратегически важные земли и критическую инфраструктуру в ключевых отраслях.
"Не заблуждайтесь - Пекин инвестирует и действует в этом регионе с целью получить военное преимущество и нечестные экономические выгоды", - подчеркнул Хегсет, выступая на конференции по вопросам региональной безопасности.
Он призвал правительства стран региона к сотрудничеству для сдерживания Китая и предотвращения угроз со стороны международных наркокартелей и масштабной миграции.
Во вторник Хегсет встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и осмотрел Панамский канал. Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты платят слишком высокую цену за пользование каналом и что Китай оказывает влияние на его работу - обвинение, которое Панама отвергла.
Вскоре после встречи Хегсета и Мулино китайское посольство в Панаме опубликовало заявление в социальной сети X, обвинив США в использовании шантажа для защиты своих интересов. В послании подчеркивалось, что с кем вести дела - это суверенное право Панамы, в которое Вашингтон не имеет права вмешиваться.
Гонконгский конгломерат CK Hutchison Holdings владеет 25-летними концессионными соглашениями на управление портами по обе стороны Панамского канала.
Панамское правительство объявило, что проводит пересмотр условий аренды и уже в понедельник пришло к выводу о ряде нарушений, допущенных компанией CK Hutchison. Последняя в среду эти обвинения отвергла.
При этом CK Hutchison уже заявила о намерении продать свой контрольный пакет в панамских портах консорциуму, в который входит американская компания BlackRock Inc. После завершения сделки контроль над портами фактически перейдет к США.
В среду Хегсет объявил о планах подписать соглашение с Панамой о безопасности и функционировании Панамского канала, которое обеспечит американским военным кораблям приоритет и свободный проход.
Согласно действующему договору, США обязаны защищать Панамский канал, но при этом были вынуждены платить за прохождение собственных военных судов между Атлантическим и Тихим океаном - и именно этот пункт стал одним из главных поводов для критики со стороны администрации Трампа.
Министр по делам Панамского канала Хосе Рамон Икаса сообщил, что власти обеих стран будут искать механизм компенсации таких выплат. По его словам, ежегодно США платили за проход своих военных кораблей в среднем от пяти до семи миллионов долларов. Икаса также отметил, что в прошлом финансовом году Панамский канал принес стране около 2,4 миллиарда долларов дохода.
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