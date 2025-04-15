Фото и видео Китай строит военные корабли. Россияне могут копировать их для активности в Балтийском море

Недавно опубликованные фотографии так называемых китайских "кораблей вторжения" демонстрируют временные доки, которые можно соединить с другими кораблями с помощью баржи или ряда барж, а для повышения устойчивости используются подводные опоры. Разработка таких кораблей считается важнейшим элементом возможного вторжения на остров Тайвань.