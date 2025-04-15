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Фото и видео Китай строит военные корабли. Россияне могут копировать их для активности в Балтийском море

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: "X"/@lfx160219

Недавно опубликованные фотографии так называемых китайских "кораблей вторжения" демонстрируют временные доки, которые можно соединить с другими кораблями с помощью баржи или ряда барж, а для повышения устойчивости используются подводные опоры. Разработка таких кораблей считается важнейшим элементом возможного вторжения на остров Тайвань.

В то же время они отражают растущую тенденцию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая использовать якобы гражданские морские средства для поддержки амфибийных операций.

Недавно в социальных сетях стало распространяться новое видео, на котором видны три баржи с подъемными опорами, поставленные в ряд на неизвестном пока пляже.

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