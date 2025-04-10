NEPLP внес в список заблокированных популярный развлекательный сайт Рунета

В четверг, 10 апреля, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в список заблокированных один из популярных развлекательных сайтов российского сегмента интернета - pikabu.ru, свидетельствует список заблокированных доменов на сайте NEPLP.
Как RUS TVNET сообщили читатели, на момент публикации статьи сайт уже был недоступен для клиентов провайдера Tet.
Pikabu.ru- русскоязычное информационно-развлекательное сообщество, адаптированный аналог портала Reddit.
Впредь пользователи, которые заходят на эту страницу, будут перенаправлены на информационное сообщение nelegalssaturs.lv.
Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.
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