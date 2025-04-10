NEPLP внес в список заблокированных популярный развлекательный сайт Рунета

Как RUS TVNET сообщили читатели, на момент публикации статьи сайт уже был недоступен для клиентов провайдера Tet.

Pikabu.ru- русскоязычное информационно-развлекательное сообщество, адаптированный аналог портала Reddit.

Впредь пользователи, которые заходят на эту страницу, будут перенаправлены на информационное сообщение nelegalssaturs.lv.

Фото: Скрин с сайта nelegalssaturs.lv

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.