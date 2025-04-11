ВИДЕО Двойная авария на улице Крaста

Сначала на улице Крaста столкнулись три автомобиля. Однако водители, проезжавшие мимо и засмотревшиеся на аварию, сами устроили еще одно столкновение буквально в том же месте. В результате одна из самых загруженных магистралей столицы оказалась полностью парализована. Об этом сообщает передача Degpunktā.