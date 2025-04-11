ВИДЕО Двойная авария на улице Крaста

Сначала на улице Крaста столкнулись три автомобиля. Однако водители, проезжавшие мимо и засмотревшиеся на аварию, сами устроили еще одно столкновение буквально в том же месте. В результате одна из самых загруженных магистралей столицы оказалась полностью парализована. Об этом сообщает передача Degpunktā.
В четверг в обеденное время на улице Крaста открылось довольно необычное зрелище - автомобили Škoda и BMW с небольшими повреждениями стояли почти нос к носу.
Водитель BMW, как выяснилось, оказался не главным участником первой аварии и указал на виновный, по его мнению, автомобиль. BMW двигался по крайней левой полосе, когда внезапно перед ним возникла Škoda.
Оказалось, что грузовик задел Škoda, в результате чего та столкнулась с BMW. В происшествии никто не пострадал. Государственная полиция продолжает выяснение всех обстоятельств случившегося.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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