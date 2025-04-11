После визита Вэнса в Гренландию уволена командир американской военной базы

После визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую военную базу в Гренландии была отстранена от должности командир этой базы - полковник Сюзан Майерс.
Полковник Майерс занимала пост командира американской базы Космических сил США в Питуфике с июля прошлого года. После визита Вэнса она была снята с должности.
Как сообщают СМИ, причиной увольнения стал тот факт, что Майерс дистанцировалась от критики, которую вице-президент США в ходе своей поездки адресовал Дании.
"От командиров ожидается безусловное соблюдение высочайших стандартов поведения, особенно в вопросах беспристрастности при исполнении служебных обязанностей", - говорится в официальном заявлении Космических сил США.
По информации портала Military.com, 31 марта Майерс направила личный манифест сотрудникам базы, в котором, судя по всему, пыталась сгладить последствия резких высказываний вице-президента и подчеркнуть единство между канадцами, датчанами и гренландцами, работающими на объекте.
Напомним, 28 марта, находясь с визитом на военной базе США в Гренландии, Вэнс заявил, что Дания "сделала недостаточно для Гренландии".
"Наше послание Дании крайне простое: вы не сделали достаточно для гренландцев. Вы не инвестировали в благо гренландского народа, и вы не сделали достаточно для безопасности этой удивительной и прекрасной земли", - подчеркнул он.
По данным Military.com, в своей внутренней записке Майерс написала: "Я не утверждаю, что понимаю текущую политику, но знаю точно - опасения администрации США, озвученные в пятницу вице-президентом Вэнсом, не отражают позицию космической базы Питуфик".
Пресс-секретарь Пентагона в социальной сети X (бывший Twitter) заявил: "Министерство обороны не потерпит действий, подрывающих командную вертикаль или идущих вразрез с программой президента Трампа".
Следует отметить, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп не раз высказывал претензии в адрес Дании относительно статуса Гренландии, что вызвало немалое напряжение в двусторонних отношениях.
Командование базой в Питуфике теперь перешло к полковнику Шону Ли, сменившему Майерс на этом посту.
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