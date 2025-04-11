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После визита Вэнса в Гренландию уволена командир американской военной базы

Джей Ди Вэнс и Сюзан Майерс (слева)
Джей Ди Вэнс и Сюзан Майерс (слева) Фото: AFP/SCANPIX

После визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую военную базу в Гренландии была отстранена от должности командир этой базы - полковник Сюзан Майерс.

Полковник Майерс занимала пост командира американской базы Космических сил США в Питуфике с июля прошлого года. После визита Вэнса она была снята с должности.

Как сообщают СМИ, причиной увольнения стал тот факт, что Майерс дистанцировалась от критики, которую вице-президент США в ходе своей поездки адресовал Дании.

"От командиров ожидается безусловное соблюдение высочайших стандартов поведения, особенно в вопросах беспристрастности при исполнении служебных обязанностей", - говорится в официальном заявлении Космических сил США.

По информации портала Military.com, 31 марта Майерс направила личный манифест сотрудникам базы, в котором, судя по всему, пыталась сгладить последствия резких высказываний вице-президента и подчеркнуть единство между канадцами, датчанами и гренландцами, работающими на объекте.

Напомним, 28 марта, находясь с визитом на военной базе США в Гренландии, Вэнс заявил, что Дания "сделала недостаточно для Гренландии".

"Наше послание Дании крайне простое: вы не сделали достаточно для гренландцев. Вы не инвестировали в благо гренландского народа, и вы не сделали достаточно для безопасности этой удивительной и прекрасной земли", - подчеркнул он.

По данным Military.com, в своей внутренней записке Майерс написала: "Я не утверждаю, что понимаю текущую политику, но знаю точно - опасения администрации США, озвученные в пятницу вице-президентом Вэнсом, не отражают позицию космической базы Питуфик".

Пресс-секретарь Пентагона в социальной сети X (бывший Twitter) заявил: "Министерство обороны не потерпит действий, подрывающих командную вертикаль или идущих вразрез с программой президента Трампа".

Следует отметить, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп не раз высказывал претензии в адрес Дании относительно статуса Гренландии, что вызвало немалое напряжение в двусторонних отношениях.

Командование базой в Питуфике теперь перешло к полковнику Шону Ли, сменившему Майерс на этом посту.

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