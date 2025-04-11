После визита Вэнса в Гренландию уволена командир американской военной базы

Полковник Майерс занимала пост командира американской базы Космических сил США в Питуфике с июля прошлого года. После визита Вэнса она была снята с должности.

Как сообщают СМИ, причиной увольнения стал тот факт, что Майерс дистанцировалась от критики, которую вице-президент США в ходе своей поездки адресовал Дании.

"От командиров ожидается безусловное соблюдение высочайших стандартов поведения, особенно в вопросах беспристрастности при исполнении служебных обязанностей", - говорится в официальном заявлении Космических сил США.

По информации портала Military.com, 31 марта Майерс направила личный манифест сотрудникам базы, в котором, судя по всему, пыталась сгладить последствия резких высказываний вице-президента и подчеркнуть единство между канадцами, датчанами и гренландцами, работающими на объекте.

Напомним, 28 марта, находясь с визитом на военной базе США в Гренландии, Вэнс заявил, что Дания "сделала недостаточно для Гренландии".