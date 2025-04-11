В Латвии задержаны легализаторы похищенной криптовалюты

В один из основных криптовалютных кошельков, задействованных в мошеннической схеме, поступило 154,6 биткоина (BTC) - это почти 13 миллионов долларов США. На данный момент подтвержденные убытки составляют не менее 300 000 долларов. Среди пострадавших - граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Троим гражданам Украины в этой схеме была отведена роль соучастников - они выступали в качестве легализаторов средств, так называемых "денежных мулов". Для сокрытия происхождения средств деньги сначала поступали в их цифровые кошельки, после чего переводились на счета, находящиеся под контролем организаторов, либо обналичивались.

В ходе расследования установлено, что все задействованные украинские граждане - родственники. Двое из них после начала полномасштабной войны в Украине выехали в Германию, третий продолжает проживать в городе Днепр.

По запросу о правовой помощи со стороны Латвии полиция Украины провела серию обысков по месту жительства и по адресам регистрации подозреваемых в Днепре. В то же время Управление по борьбе с киберпреступностью VP при поддержке Европола провело обыски и другие процессуальные действия на территории Германии.

Двум подозреваемым, находящимся в Германии, а также третьему участнику, проживающему в Днепре, предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии (отмывание преступных доходов в составе группы по предварительному сговору). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи изъяли цифровые носители, содержащие доказательства противоправной деятельности группировки. Досудебное расследование и международное сотрудничество продолжаются, отметили в полиции.

В рамках уголовного процесса арестованы криптовалютные активы на сумму, эквивалентную более 100 000 евро. Решение об их судьбе будет принято в судебном процессе по делу о преступном имуществе.