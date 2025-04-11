В Латвии задержаны легализаторы похищенной криптовалюты

В сотрудничестве с партнерами из Германии и Украины Латвийская государственная полиция (VP) задержала участников схемы по легализации похищенной криптовалюты. Об этом агентству LETA сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, Управление по борьбе с киберпреступностью VP совместно с Национальной полицией Украины и немецкими правоохранительными органами провело серию обысков у граждан Украины. Те, как удалось выяснить, действовали в составе международной организованной группы, специализировавшейся на легализации криптовалюты, полученной в результате инвестиционного мошенничества.
Расследование, начатое в Латвии по делу преступной группировки Shamining, выявило факты отмывания преступно полученных средств в криптовалюте, характерные для международной организованной преступности.
Схема инвестиционного мошенничества Shamining действовала с начала 2021 года, предлагая в интернете так называемые услуги по "облачному майнингу криптовалюты" - пользователям обещали возможность инвестировать средства и дистанционно арендовать вычислительные мощности третьих лиц, якобы используемые для генерации виртуальных активов, с последующей выплатой дивидендов.
Участники группы создали отдельную онлайн-платформу и офшорные (фасадные) компании для имитации легальной деятельности проекта и последующего обмана инвесторов. Об этом сообщили представители полиции.
Параллельное финансовое расследование позволило полиции выявить криптовалютные кошельки, используемые преступниками. Проведя углубленный анализ транзакций, полиция проследила путь средств от жертв к предполагаемым фигурантам дела.
В один из основных криптовалютных кошельков, задействованных в мошеннической схеме, поступило 154,6 биткоина (BTC) - это почти 13 миллионов долларов США. На данный момент подтвержденные убытки составляют не менее 300 000 долларов. Среди пострадавших - граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.
Троим гражданам Украины в этой схеме была отведена роль соучастников - они выступали в качестве легализаторов средств, так называемых "денежных мулов". Для сокрытия происхождения средств деньги сначала поступали в их цифровые кошельки, после чего переводились на счета, находящиеся под контролем организаторов, либо обналичивались.
В ходе расследования установлено, что все задействованные украинские граждане - родственники. Двое из них после начала полномасштабной войны в Украине выехали в Германию, третий продолжает проживать в городе Днепр.
По запросу о правовой помощи со стороны Латвии полиция Украины провела серию обысков по месту жительства и по адресам регистрации подозреваемых в Днепре. В то же время Управление по борьбе с киберпреступностью VP при поддержке Европола провело обыски и другие процессуальные действия на территории Германии.
Двум подозреваемым, находящимся в Германии, а также третьему участнику, проживающему в Днепре, предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии (отмывание преступных доходов в составе группы по предварительному сговору). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Следователи изъяли цифровые носители, содержащие доказательства противоправной деятельности группировки. Досудебное расследование и международное сотрудничество продолжаются, отметили в полиции.
В рамках уголовного процесса арестованы криптовалютные активы на сумму, эквивалентную более 100 000 евро. Решение об их судьбе будет принято в судебном процессе по делу о преступном имуществе.
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