На предприятии Straupe выявлены новые случаи заражения E. coli

В пятницу, 11 апреля, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) сообщил о двух новых лабораторно подтвержденных случаях заражения кишечной палочкой E. coli среди сотрудников молочного предприятия Straupe, передает агентство LETA.
У одного из работников выявлена штамм E. coli, вырабатывающий шига-токсины, у другого - энтеропатогенный штамм E. coli.
О результатах лабораторных исследований уведомлена также Продовольственно-ветеринарная служба (PVD). В настоящий момент эпидемиологическое расследование продолжается в сотрудничестве с PVD, уточняет SPKC.
Таким образом, общее количество работников предприятия, у которых лабораторно подтверждена инфекция E. coli, достигло девяти человек.
Как ранее уже сообщалось, в ходе лабораторных проверок бактерии E. coli не были обнаружены ни в одном виде продукции предприятия Straupe, ни в образцах, взятых с производственного оборудования, упаковки или с рук сотрудников.
Тем не менее, в целях предельной ответственности за безопасность потребителей предприятие решило отозвать из торговли все продукты, расфасованные вручную. Straupe подчеркивает, что проверки продолжаются, и сейчас основное внимание уделяется выявлению пути распространения бактерий.
Председатель правления Straupe Имантс Балодис сообщил, что в среду и четверг на наличие E. coli были проверены 42 сотрудника, задействованные в производстве и логистике. Инфекция подтверждена у семи из них, причем четверо были напрямую связаны с производственным процессом. Все они были незамедлительно отстранены от работы и переданы под наблюдение семейных врачей.
По словам Балодиса, приоритетом для предприятия сейчас является обеспечение полной безопасности всей выпускаемой продукции. В связи с этим начат отзыв вручную фасованных продуктов из торговли. При этом продукция, расфасованная в автоматическом режиме - включая молоко, сметану, пахту и масло - по утверждению руководства, остается безопасной для потребления.
"На сегодняшний день слишком много открытых вопросов, и преждевременно строить гипотезы, не подкрепленные лабораторными данными. Мы надеемся, что совместно с контролирующими учреждениями сможем установить, как именно наши сотрудники стали носителями E. coli. У нас нет собственных возможностей для такого расследования", - отметил Балодис.
В компании пояснили, что в настоящий момент Straupe сосредоточена на максимально оперативном изъятии всех вручную расфасованных продуктов из торговли. Автоматически фасованная продукция остается на прилавках. Поэтому объем возможных убытков пока не поддается оценке.
Также отмечено, что некоторые розничные сети самостоятельно утилизируют отозванные продукты, в других случаях предприятие начало процесс изъятия и утилизации вручную фасованных и развесных товаров у торговцев. С каждым продавцом ведется работа индивидуально, сбор информации о масштабах изъятой продукции продолжается.
В рамках санитарных мер приостановлена производственная линия, где продукция расфасовывается вручную. Автоматическая линия продолжает работу - продукты на ней не контактируют с персоналом.
Балодис настаивает: продукция, упакованная автоматизированно, безопасна. "Мы начали полную дезинфекцию помещений, чтобы гарантировать: ни одна бактерия не смогла 'проскользнуть'. И хочу подчеркнуть - нет доказательств того, что заражение в детских садах связано с нашей продукцией", - сказал он.
На пресс-конференции в четверг генеральный директор PVD Марис Балодис сообщил, что деятельность кооператива Straupe частично приостановлена после выявления заражения у нескольких сотрудников и подозрений на контаминацию продукции.
Была остановлена производственная линия, где продукция вручную разливалась в многоразовую тару. Это могли быть жидкие продукты в пластиковых контейнерах - например, молоко или сметана. PVD призывает не употреблять их в пищу.
Эта продукция поставлялась в 14 образовательных учреждений - именно в это время в ряде регионов Латвии были зафиксированы случаи кишечной инфекции у детей. При проверке пищеблоков в дошкольных учреждениях отбирались образцы молочной, мясной, овощной и другой продукции, а также готовых блюд.
В том числе, отобраны образцы продукции, произведенной Straupe, для лабораторного анализа на наличие вирулентного штамма E. coli.
На данный момент все результаты проб из продукции соответствуют нормам. Тем не менее PVD предписал предприятию отозвать все вручную расфасованные молочные продукты, произведенные до 10 апреля, а также немедленно провести внеплановую санитарную обработку производственных помещений и оборудования и организовать повторное обучение персонала по вопросам гигиены.
Автоматическая линия, в которой продукция не контактирует с персоналом, продолжает работу.
Как пояснил директор департамента анализа инфекционных рисков SPKC Юрий Перевощиков, у семи сотрудников Straupe выявлена инфекция E. coli. Эти работники были вовлечены в производство продуктов. По его словам, перенос бактерии на пищу, вероятно, осуществлялся через персонал - даже при отсутствии у них симптомов.
Продолжается анализ генетических последовательностей - пока доказательства связи между случаями у работников и заболевшими детьми остаются косвенными. Образцы также были отобраны на фермах, чтобы проверить соответствие серотипам. Однако передача, по всей вероятности, произошла именно от человека, даже если первоначальный источник - скот.
Ранее SPKC начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев инфицирования шига-токсин-продуцирующей E. coli. Заболели двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все они проходят амбулаторное лечение. Пока нет доказательств связи этих случаев с зафиксированной вспышкой.
В общей сложности на сегодня зарегистрировано не менее 60 случаев заражения E. coli, большинство из них - среди детей. Случаи зафиксированы в разных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажи, Кекаве, Саласпилсе, Адажи, Сигулде, Цесисе и Южной Курземе. Некоторые дети госпитализированы, другие лечатся дома, у части болезнь протекает бессимптомно.
Согласно данным PVD, в 140 образцах продуктов и 19 смывах с оборудования и рук персонала бактерии E. coli не обнаружены. Также отрицательные результаты получены по 84 смывам на предмет санитарных норм.
SPKC напоминает: бактерии E. coli в норме присутствуют в кишечнике человека и животных. Однако определенные штаммы вырабатывают опасные токсины, вызывающие тяжелую диарею и в отдельных случаях - почечную недостаточность.
Основной резервуар таких штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Человек может заразиться, употребляя зараженную или недостаточно термически обработанную пищу - сырое молоко, плохо прожаренное мясо, немытые овощи и фрукты. Возможна и передача от человека к человеку.
SPKC призывает соблюдать гигиену, тщательно мыть и термически обрабатывать продукты, особенно перед употреблением в сыром виде. При первых симптомах - схваткообразной боли в животе или кровавом поносе - следует незамедлительно обратиться к врачу.
Согласно данным портала Firmas.lv, в 2024 году кооператив Straupe показал оборот в 9,637 миллиона евро - на 6,6% выше, чем в предыдущем году. Прибыль составила 334 459 евро - на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Кооператив Straupe основан в 1993 году. Он производит и реализует молоко, пахту, йогурты, сыры и другую молочную продукцию.
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