На предприятии Straupe выявлены новые случаи заражения E. coli

На пресс-конференции в четверг генеральный директор PVD Марис Балодис сообщил, что деятельность кооператива Straupe частично приостановлена после выявления заражения у нескольких сотрудников и подозрений на контаминацию продукции.

Была остановлена производственная линия, где продукция вручную разливалась в многоразовую тару. Это могли быть жидкие продукты в пластиковых контейнерах - например, молоко или сметана. PVD призывает не употреблять их в пищу.

Эта продукция поставлялась в 14 образовательных учреждений - именно в это время в ряде регионов Латвии были зафиксированы случаи кишечной инфекции у детей. При проверке пищеблоков в дошкольных учреждениях отбирались образцы молочной, мясной, овощной и другой продукции, а также готовых блюд.

В том числе, отобраны образцы продукции, произведенной Straupe, для лабораторного анализа на наличие вирулентного штамма E. coli.

На данный момент все результаты проб из продукции соответствуют нормам. Тем не менее PVD предписал предприятию отозвать все вручную расфасованные молочные продукты, произведенные до 10 апреля, а также немедленно провести внеплановую санитарную обработку производственных помещений и оборудования и организовать повторное обучение персонала по вопросам гигиены.

Автоматическая линия, в которой продукция не контактирует с персоналом, продолжает работу.