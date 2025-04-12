Новое наступление РФ? Эксперты о ситуации на фронте

Призыв 160 тысяч солдат в РФ

На фоне сообщений о возможном новом наступлении российских войск беспокойство в Украине вызвал и тот факт, что в РФ сейчас проходит масштабный весенний призыв. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в армию должны призвать 160 тысяч человек. Это почти на 30 тысяч солдат больше, чем во время осеннего призыва, который проходил в конце 2024 года. Тогда в ряды армии РФ было призвано 133 тысячи человек.

В России начался весенний призыв, в армию должны призвать 160 тысяч человек Фото: Yevgeny Messman/TASS/dpa/picture alliance

И хотя эксперты не видят, как этот призыв может повлиять на текущие боевые действия - ведь новобранцев вряд ли будут отправлять на фронт, тем не менее, увеличение масштабов призыва может свидетельствовать о долгосрочных планах России в дальнейшем двигаться к своим военным целям по завоеванию Украины. "Я бы сказал, что это дополнительная эскалация, ведь это демонстрирует, что Путин не имеет желания принимать какое-то мирное соглашение или что-то такое. Зато достаточно очевидно, что он хочет действовать по максимуму. И именно поэтому мы видим, что в армию призывают больше людей, чем раньше", - говорит Райснер.

Связь между призывом и ситуацией на фронте - под вопросом

Не видит прямой связи между количеством призывников в РФ и нынешними боевыми действиями в Украине также и датский военный аналитик Андерс Нильсен из Датского королевского оборонного колледжа. В расширении масштабов призыва он видит лишь проявление общего тренда к увеличению размеров российской армии. "И, конечно, некоторые из них когда-то окажутся в Украине, потому что подпишут контракт - или добровольно, или потому что их к этому принудят тем или иным способом", - говорит он.

В то же время российский политолог Дмитрий Орешкин связывает увеличение масштабов призыва с ходом войны в Украине. По его словам, многое указывает на то, что "Россия готовится ближе к маю, когда подсохнет земля, к серьезному наступлению", а потому ей, мол, "нужна живая сила". "Работает наркотик войны, который функционирует следующим образом: война - святое дело, проигрывать ее нельзя. Нужно затянуть пояса, сжать зубы и дать отпор всему Западу, который напал на нас", - объясняет он логику российской военной машины.