Видео В ночь на пятницу в Цесисе сгорело здание, которому более 200 лет

Масштабный пожар среди ночи разбудил многих. Первыми дым и пламя заметили соседи.

"В 3:00 меня разбудил сосед. Этот соседний дом пустует, и я не знаю, откуда начался пожар. Мы вышли на улицу, приехали пожарные… [DP: Долго стояли на улице?] Около трех часов", - рассказал житель соседнего дома Эдмунд.

Даже те, кто жил немного дальше, не могли спать, потому что вся улица была освещена, а горящая крыша вызывала опасения, что ущерб может быть больше, чем один выгоревший дом.

"Я не выспался из-за ночных событий. Заснул только в шесть утра", - рассказал местный житель. Он допускает, что в этом здании мог поселиться бездомный, который хотел согреться.

Пожарные сообщили, что по прибытии на место происшествия крыша уже горела. Рядом находился трехэтажный жилой дом, из которого до приезда спасателей эвакуировались пять человек, еще одному помогли выбраться спасатели. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожар был локализован около шести часов утра.

После ликвидации огня на место прибыли полицейские, чтобы оградить территорию и не допустить туда прохожих, желающих увидеть масштабы разрушений. В настоящее время начато расследование для выяснения причин возгорания. Ранее в здании были замечены посторонние лица.

Видео: Сюжет программы Degpunktā