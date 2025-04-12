В моркови из Польши обнаружены остатки пестицидов

В ходе лабораторного контроля PVD зафиксировала в моркови 0,032 миллиграмма линурона на килограмм с возможной погрешностью в 0,016 миллиграмма на килограмм, в то время как допустимая норма этого пестицида составляет 0,01 миллиграмма на килограмм.