В моркови из Польши обнаружены остатки пестицидов

В моркови польского происхождения выявлены остаточные количества запрещенного пестицида - линурона, свидетельствует обнародованная информация Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).
В ходе лабораторного контроля PVD зафиксировала в моркови 0,032 миллиграмма линурона на килограмм с возможной погрешностью в 0,016 миллиграмма на килограмм, в то время как допустимая норма этого пестицида составляет 0,01 миллиграмма на килограмм.
Представители службы отмечают, что свежая морковь второго сорта польского происхождения больше не доступна в местах торговли.
PVD сообщила об обнаруженном нарушении в Систему быстрого оповещения Европейского союза (RASFF).
Продовольственно-ветеринарная служба является государственным органом под надзором Министерства земледелия, осуществляющим государственный контроль и надзор в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.
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