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В моркови из Польши обнаружены остатки пестицидов

Морковь. Иллюстравтное фото
Морковь. Иллюстравтное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В моркови польского происхождения выявлены остаточные количества запрещенного пестицида - линурона, свидетельствует обнародованная информация Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

В ходе лабораторного контроля PVD зафиксировала в моркови 0,032 миллиграмма линурона на килограмм с возможной погрешностью в 0,016 миллиграмма на килограмм, в то время как допустимая норма этого пестицида составляет 0,01 миллиграмма на килограмм.

Представители службы отмечают, что свежая морковь второго сорта польского происхождения больше не доступна в местах торговли.

PVD сообщила об обнаруженном нарушении в Систему быстрого оповещения Европейского союза (RASFF).

Продовольственно-ветеринарная служба является государственным органом под надзором Министерства земледелия, осуществляющим государственный контроль и надзор в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

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