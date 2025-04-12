РФ ударила дронами по Украине, есть пострадавшие

В ночь на субботу, 12 апреля, Россия атаковала Украину 88 дронами, из которых 56 были сбиты украинской системой противовоздушной обороны, сообщили Воздушные силы Украины.
Еще 24 дрона были утрачены без негативных последствий, говорится в сообщении Воздушных сил.
В результате российского нападения дронов повреждения были нанесены в Житомирской, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В Харькове пострадала территория одного из гражданских предприятий, один человек получил ранения, в Киеве в результате удара дронов вспыхнул пожар на складе, а в других местах разрушены частные дома. В столице пострадали два человека. Также в других местах были повреждены здания.
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