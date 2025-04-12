В субботу, 12 апреля, временно была нарушена подача электроэнергии для примерно 2000 клиентов распределительной сети оператора AS Sadales tīkls в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, сообщили представители компании Sadales tīkls.
В субботу в 13:51 был зафиксирован технологический сбой в сетях среднего напряжения, который повлиял на электроснабжение около 2000 клиентов Sadales tīkls в районах улиц Валдеку, Эбельмуйжас, Дижозолу и Озолциема.
Аварийная бригада Sadales tīkls начала локализацию повреждения. Причина сбоя в электроснабжении устанавливается.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!