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В Зиепниеккалнсе около 2000 клиентов Sadales tīkls временно остались без света (1)

Электричество. Иллюстративное фото
Электричество. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

В субботу, 12 апреля, временно была нарушена подача электроэнергии для примерно 2000 клиентов распределительной сети оператора AS Sadales tīkls в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, сообщили представители компании Sadales tīkls.

В субботу в 13:51 был зафиксирован технологический сбой в сетях среднего напряжения, который повлиял на электроснабжение около 2000 клиентов Sadales tīkls в районах улиц Валдеку, Эбельмуйжас, Дижозолу и Озолциема.

Аварийная бригада Sadales tīkls начала локализацию повреждения. Причина сбоя в электроснабжении устанавливается.

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