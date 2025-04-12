Если у женщины есть проблемы со здоровьем, ей следует обратиться к врачу, - прокомментировала поданную инициативу гинеколог, акушер и депутат Сейма Ингрида Цирцене ("Новое Единство").

"В большинстве случаев это не вызывает нарушений в повседневной жизни - это абсолютно физиологический процесс", - сказала Цирцене. "Если есть проблемы, нужно обратиться к гинекологу, и он поможет отрегулировать цикл, чтобы таких ситуаций не было", - отметила политик.

Схожее мнение выразила и председатель член правления Латвийской ассоциации сельских врачей и депутат Сейма Лига Козловска (СЗК). Она считает, что подобную инициативу поддерживать не стоит, поскольку менструация - это часть женской физиологии, и у каждой женщины цикл индивидуален.

Тем не менее, врач не отрицает, что бывают исключительные случаи, когда в этот период у женщины обостряются какие-либо заболевания. Однако, по ее мнению, это не может стать регулярным ежемесячным поводом для пропусков работы или учебы.

На вопрос, наблюдаются ли на практике обращения пациенток с жалобами во время менструации, председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью Козловска пояснила, что чаще всего это молодые девушки, страдающие от выраженного предменструального синдрома. Именно молодые женщины наиболее чувствительны к гормональным изменениям и часто испытывают сильные боли или обильное кровотечение.

"Я как врач могу помочь, если нужно освободить девушку от учебы на один-два дня, но это ведь не каждый месяц, - сказала Козловска. - Я могу дать ей совет, как в будущем избежать таких симптомов, но если речь идет о женщинах трудоспособного возраста, то я такую инициативу не поддерживаю. Я за то, чтобы ограничиться консультацией врача и помощью в случае заболевания".

Уже сейчас в Латвии каждый работник имеет право получить больничный лист, если он чувствует себя нетрудоспособным - независимо от пола, подчеркивает генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс.

"Уже сейчас закон предусматривает возможность брать больничный во время менструации, и, на наш взгляд, нет необходимости вводить новые механизмы для защиты от плохого самочувствия", - отметил Горкшс.

Тем не менее, инициатива собрала более 10 000 подписей граждан, а это означает, что она будет включена в повестку дня профильной комиссии Сейма.