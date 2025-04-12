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В Украине при выполнении боевого задания погиб пилот F-16 (2)

Истребитель F-16
Истребитель F-16 Фото: AP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу выразил соболезнования в связи с гибелью пилота истребителя F-16 капитана Павла Иванова во время выполнения боевой задачи и пообещал жесткий и нацеленный ответ.

 

"Военные представили необходимые сообщения об этой боевой ситуации. Мы выясняем все обстоятельства", - отметил он, добавив, что "украинские F-16, Mirage, "МиГ", вся наша боевая авиация героически выполняют военные задачи, защищают нашу страну и поддерживают наземные операции".

Зеленский добавил, что ВВС также задействованы в обороне Украины от российских ракет и дронов.

"Мы гордимся своими солдатами. Мы будем реагировать жестко и целенаправленно", - пообещал он.

Ранее ВВС Украины сообщили, что в субботу во время выполнения боевого задания погиб 26-летний пилот F-16 Иванов.

"Украинские летчики работают, максимально используя человеческие и технические возможности, каждый раз, когда выполняют боевые миссии, рискуя жизнью. Павел был одним из них!", - говорится в сообщении ВВС.

Сообщалось, что все обстоятельства трагедии выясняет межведомственная комиссия, которая уже приступила к работе.

После двух лет попыток Киева получить у партнеров первые истребители F-16, которые поступили в Украину летом прошлого года.

В августе Киев заявил, что во время отражения российской ракетной атаки потерпел крушение F-16 и его пилот погиб. Это был единственный на сегодняшний день случай, когда Киев подтвердил потерю F-16.

На прошлой неделе Зеленский сообщил о получении новой партии F-16, однако не уточнил, сколько истребителей попало в распоряжение украинских военных.

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