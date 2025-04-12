Президент Украины Владимир Зеленский в субботу выразил соболезнования в связи с гибелью пилота истребителя F-16 капитана Павла Иванова во время выполнения боевой задачи и пообещал жесткий и нацеленный ответ.
"Военные представили необходимые сообщения об этой боевой ситуации. Мы выясняем все обстоятельства", - отметил он, добавив, что "украинские F-16, Mirage, "МиГ", вся наша боевая авиация героически выполняют военные задачи, защищают нашу страну и поддерживают наземные операции".
Зеленский добавил, что ВВС также задействованы в обороне Украины от российских ракет и дронов.
"Мы гордимся своими солдатами. Мы будем реагировать жестко и целенаправленно", - пообещал он.
Ранее ВВС Украины сообщили, что в субботу во время выполнения боевого задания погиб 26-летний пилот F-16 Иванов.
"Украинские летчики работают, максимально используя человеческие и технические возможности, каждый раз, когда выполняют боевые миссии, рискуя жизнью. Павел был одним из них!", - говорится в сообщении ВВС.
Captain Pavlo Ivanov, F-16 pilot, died during a combat mission today. Pavlo was 26 years old.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 12, 2025
Ukrainian F-16 pilots work in incredibly difficult conditions to defend their land and risk their lives every day.
Eternal glory and eternal memory to Ukrainian Hero. pic.twitter.com/lYs0eoTO4X
Сообщалось, что все обстоятельства трагедии выясняет межведомственная комиссия, которая уже приступила к работе.
После двух лет попыток Киева получить у партнеров первые истребители F-16, которые поступили в Украину летом прошлого года.
В августе Киев заявил, что во время отражения российской ракетной атаки потерпел крушение F-16 и его пилот погиб. Это был единственный на сегодняшний день случай, когда Киев подтвердил потерю F-16.
На прошлой неделе Зеленский сообщил о получении новой партии F-16, однако не уточнил, сколько истребителей попало в распоряжение украинских военных.
Images of 26-year-old Ukrainian pilot Pavlo Ivanov, who was killed while carrying out a combat mission in an F-16AM Multirole Fighter of the Ukrainian Air Force. https://t.co/pu50pmwcTD pic.twitter.com/45Dnj78ULM— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 12, 2025
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