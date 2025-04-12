Сообщалось, что все обстоятельства трагедии выясняет межведомственная комиссия, которая уже приступила к работе.

После двух лет попыток Киева получить у партнеров первые истребители F-16, которые поступили в Украину летом прошлого года.

В августе Киев заявил, что во время отражения российской ракетной атаки потерпел крушение F-16 и его пилот погиб. Это был единственный на сегодняшний день случай, когда Киев подтвердил потерю F-16.

На прошлой неделе Зеленский сообщил о получении новой партии F-16, однако не уточнил, сколько истребителей попало в распоряжение украинских военных.

Images of 26-year-old Ukrainian pilot Pavlo Ivanov, who was killed while carrying out a combat mission in an F-16AM Multirole Fighter of the Ukrainian Air Force. https://t.co/pu50pmwcTD pic.twitter.com/45Dnj78ULM — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 12, 2025