СМИ пишет, что доходы, полученные от нефти и газа, составляют около трети бюджета. Если цены на сырую нефть останутся на нынешнем уровне, бюджет России в этом году может сократиться на 2,5%.

Такой исход вынудит Кремль увеличить заимствования, сократить невоенные расходы или использовать резервы.

Средняя цена "Уральской нефти", являющейся основным экспортным товаром России, достигла самого низкого уровня почти за два года. По данным агентства "Аргус", "Уральская нефть" в четверг торговалась по цене примерно $50 за баррель, а российские власти планировали бюджет на 2025 год на основании предположения, что цена за баррель в течение всего года составит около 69,70 долларов США.

Падение цен увеличивает давление на российскую экономику, которая в этом году из-за военных расходов замедлится, подчеркивает издание.

Журналисты сообщали, что Россия уже потратила часть фонда благосостояния на поддержку экономики после полномасштабного вторжения в Украину. Фонд продолжает истощаться.

Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, Россия может потерять в этом году около триллиона рублей, что соответствует 2,5% от предусмотренных доходов бюджета, подсчитали журналисты. Это означает, что прогноз роста ВВП России на 2025 год может быть снижен на 0,5%.

Однако эксперты отмечают, что на цены на нефть российскую экономику серьезно начнут влиять только через несколько месяцев.

FT подчеркивает, что российская экономика уже сейчас работает на полную мощность, однако ожидается, что рост расходов правительства на войну будет медленно замедляться.

Экономисты отметили, что любые существенные сокращения, скорее всего, ожидаются в невоенных бюджетных сферах.