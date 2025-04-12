Видео "Любовь побеждает негатив". В Латвии партнерства зарегистрировали почти 200 однополых пар

В основном партнерство заключали гетеросексуальные пары.

Институт партнерства, вступивший в силу с 1 июля 2024 года, - это новый способ регистрации у нотариуса совместной жизни двух взрослых лиц. Этой возможностью в Латвии воспользовались уже 509 пар, или более 1000 человек.

Иоанн и Максим были первой парой, которая официально закрепила свои отношения перед законом в ночь на 1 июля.

Оба отмечают, что враждебные комментарии с момента торжественного события заменили приветствия и любовь.

"Они нас поздравили и сказали, что хотят идти по нашим стопам. Тоже хотят зарегистрировать партнерские отношения. Это было очень радующее чувство - вдохновлять других поступать подобным образом", - говорит Максим.

"Комментарии для нас в Латвии всегда болезненный вопрос, но в него не нужно вникать, потому что любовь преодолевает их негатив. Коллеги и друзья поздравили, это стало для меня шоком, потому что я думал, что они обо мне не знают, это было приятно", - рассказал Янис.

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