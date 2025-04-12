Администрация Байдена неоднократно дополняла и продлевала этот указ. Последнее обновление документа датировано 10 апреля 2025 года. В нем говорится, что чрезвычайное положение остается в силе и после 15 апреля этого года.

Согласно указу, санкции против России среди прочего устанавливаются "за попытки подрыва свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах, у их союзников и в странах-партнерах; вовлечение и поощрение злонамеренных кибердействий против Соединенных Штатов Америки и их союзников и стран-партнеров; поощрение и использование международной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства; участие в действиях, направленных против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности Соединенных Штатов Америки, их союзников и стран-партнеров".