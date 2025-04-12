Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил пакет санкций против РФ еще на один год. Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США. Речь идет о пакете санкций, который установил предыдущий президент США Джо Байден.
Документ носит название "Продолжение чрезвычайного положения в связи с вредоносной деятельностью правительства Российской Федерации".
Согласно ему, чрезвычайное положение объявляется 15 апреля 2021 года с целью "предотвращения необычных и чрезвычайных угроз национальной безопасности, внешней политике и экономике США, конкретными вредными зарубежными действиями российских властей".
Администрация Байдена неоднократно дополняла и продлевала этот указ. Последнее обновление документа датировано 10 апреля 2025 года. В нем говорится, что чрезвычайное положение остается в силе и после 15 апреля этого года.
Согласно указу, санкции против России среди прочего устанавливаются "за попытки подрыва свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах, у их союзников и в странах-партнерах; вовлечение и поощрение злонамеренных кибердействий против Соединенных Штатов Америки и их союзников и стран-партнеров; поощрение и использование международной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства; участие в действиях, направленных против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности Соединенных Штатов Америки, их союзников и стран-партнеров".
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