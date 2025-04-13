Глава погрануправления Эстонии: подразделения РФ на границе. Напряжение растет

Обеспечение безопасности стран Балтии начинается на восточной границе, где идет строительство инфраструктуры. На востоке эстонии развивается полигон Сил обороны и вскоре начнется строительство зоны бункеров, пишет Rus.Postimees. Начальник погрануправления, полковник полиции Эстонии Меэлис Саарепуу рассказал об обстановке на востоке страны и призрачной угрозе со стороны соседнего государства.
"Крупные случаи контрабанды или организованные перевозки вьетнамцев через восточную границу не происходят на самой границе, а обычно в приграничной зоне, - рассказывает полковник полиции Эстонии Меэлис Саарепуу. - Они исследуют местность, ищут подходящие пути, где можно пройти.