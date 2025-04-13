Пн, 14.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Глава погрануправления Эстонии: подразделения РФ на границе. Напряжение растет

Начальник пограничного управления Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, полковник полиции Меэлис Саарепуу
Начальник пограничного управления Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, полковник полиции Меэлис Саарепуу Фото: Kristjan Teedema

Обеспечение безопасности стран Балтии начинается на восточной границе, где идет строительство инфраструктуры. На востоке эстонии развивается полигон Сил обороны и вскоре начнется строительство зоны бункеров, пишет Rus.Postimees. Начальник погрануправления, полковник полиции Эстонии Меэлис Саарепуу рассказал об обстановке на востоке страны и призрачной угрозе со стороны соседнего государства.

"Крупные случаи контрабанды или организованные перевозки вьетнамцев через восточную границу не происходят на самой границе, а обычно в приграничной зоне, - рассказывает полковник полиции Эстонии Меэлис Саарепуу. - Они исследуют местность, ищут подходящие пути, где можно пройти.

Один из последних случаев: мы получили сообщение, что от границы едет белый автобус с латышскими номерами, водитель которого запускает дрон и разговаривает на русском языке. Такой звонок сразу вызывает у нас повышенную тревогу. Мы задержали автобус и выяснили

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх