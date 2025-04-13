Глава погрануправления Эстонии: подразделения РФ на границе. Напряжение растет

"Крупные случаи контрабанды или организованные перевозки вьетнамцев через восточную границу не происходят на самой границе, а обычно в приграничной зоне, - рассказывает полковник полиции Эстонии Меэлис Саарепуу. - Они исследуют местность, ищут подходящие пути, где можно пройти.

Один из последних случаев: мы получили сообщение, что от границы едет белый автобус с латышскими номерами, водитель которого запускает дрон и разговаривает на русском языке. Такой звонок сразу вызывает у нас повышенную тревогу. Мы задержали автобус и выяснили