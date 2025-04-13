В деле о Екабпилсской дамбе фигурируют четыре политика и проектировщик

Понятно, что он с подозрением смотрит на давнего политического соперника, бывшего мэра Екабпилса Леонида Сальцевича. Единомышленники главы Екабпилсской региональной партии есть и в списках других партий.

Сальцевич, в списке которого вторым номером значится руководитель Jēkabpils PMK Димантс и в который также включены несколько других руководящих работников этой строительной фирмы, отрицает свою роль в уголовном процессе по дамбе: "Я нигде не участвовал, спецификации не видел, и не было в думе такой работы, чтобы можно было депутатам представить все это. Все это было в руках коалиции. Они это решали, и ни я, ни [депутат думы] Айварс [Крапс ("Латвия на первом месте")]... Я не знаю, присутствовал там Марис [Димантс] или нет. Во всяком случае я там не присутствовал, не был приглашен как представитель грозной оппозиции".

Рагайнис выражает надежду и даже уверенность, что уже в ближайшее время будет выяснено - никаких нарушений закона в проекте дамбы нет. Прокурор Европейской прокуратуры Доникс, однако, прогнозирует, что до уголовного преследования дело может дойти примерно в течение двух лет, так как расследование по таким делам носит временный характер, например, придется провести ряд экспертиз.

Центральное агентство финансов и договоров, которое может принять решение о приостановке финансирования проекта, еще ждет всей информации от Европейской прокуратуры. В любом случае до конца расследования Екабпилсу не нужно беспокоиться о том, что ему придется вернуть уже полученные к настоящему времени 14,4 млн евро, из которых 8,2 млн пришли за уже проделанную работу, а 6,2 млн - это аванс, который находится на счетах самоуправления.