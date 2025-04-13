В деле о Екабпилсской дамбе фигурируют четыре политика и проектировщик

Самый объемный в истории Екабпилса по финансированию договор - стоимостью почти 17 млн евро - это и крупнейший в Латвии проект фондов Европейского союза (ЕС), за который взялась Европейская прокуратура (EPPO). Защитная дамба Екабпилса в этом году большого наводнения не переживала, но также оказалась в центре внимания после задержания ряда депутатов краевой думы, в том числе мэра и вице-мэра, и местных предпринимателей. Передача Латвийского телевидения De Facto сообщает, что в начатом по подозрению в мошенничестве и должностных преступлениях уголовном процессе сейчас право на защиту есть у четырех депутатов Екабпилсской думы и разработчика строительного проекта по перестройке дамбы.
Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис (Латвийская зеленая партия), который в рамках начатого в EPPO уголовного процесса 3 апреля был задержан на несколько часов, весьма эмоционален: "Я хотел бы так, может быть, грубо, но теперь не скажу грубо... Но EPPO пусть придет и покажет, что мы сделали не так. И тогда мы также сможем сказать, в чем же мы виноваты. На данный момент мне это не показали".
Подобным образом в тот день отреагировали и его политические единомышленники - депутаты Сейма от "Объединенного списка" Эдгар Таварс и Андрис Кулбергс. По словам Рагайниса, он спас город, а Европейская прокуратура якобы привязалась к запятым в бумагах.
Прокурор EPPO Гатис Доникс отвергает такое упрощенное толкование: "Европейская прокуратура - это не учитель латышского языка и не корректор грамматики. Если бы там была какая-то запятая, или тире, или garumzīme не там, где нужно, наверное, Европейская прокуратура не отреагировала бы на это так, как она сделала это сейчас. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы видим то, что этот проект, на наш взгляд, возможно, был "фаворитизирован". Создана эта видимость законности, когда кто-то необоснованно получает статус, скажем так, победителя, чтобы запустить этот проект в работу".
В рамках начатого в 2023 году проекта "Устранение рисков наводнения в Екабпилсе" главными предусмотренными действиями являются перестройка защитной дамбы левого и правого берегов Даугавы, а также строительство противопаводковой инфраструктуры. Львиная доля денег - почти 14,4 млн евро - предусмотрена из Европейского фонда регионального развития (ERAF). Софинансирование из госбюджета составляет 1,9 млн евро, а 600 тыс. евро предоставило самоуправление.
Первоначально предусмотренное финансирование ERAF на проект было на 3,6 млн евро меньше, однако после того, как самоуправление получило предложения по закупке строительных работ, оно пошло к правительству и тоже получило дополнительное денежное обещание.
"Мы видим, что такое, на наш взгляд, необоснованное повышение цен существует. Фактически речь идет о том, что при запросе этих дополнительных средств, на наш взгляд, скорее всего, была предпринята попытка предоставления ложной информации в министерства, в Кабинет министров об этих фактических затратах на проект, что мы также докажем в ходе расследования", - сказал прокурор EPPO Доникс.
"В ходе расследования у нас возникнут вопросы и, скажем, к министрам, госсекретарям. И наверняка эти должностные лица тоже будут приглашены на допрос".
Договор со строителем - Jēkabpils PMK - самоуправление заключило в конце сентября 2023 года. Руководителем и совладельцем этой фирмы является депутат Екабпилсской краевой думы Марис Димантс от находящейся в оппозиции Екабпилсской региональной партии. В свою очередь, в качестве субподрядчика в проекте фигурирует и предприятие Ošukalns, председатель правления которого Айгарс Нитишс является депутатом от Латвийской зеленой партии мэра Рагайниса. Совладелицей этой фирмы является жена Нитишса.
Рагайнис не отрицает, что со стороны это может выглядеть подозрительно, но он уверен, что в думе все было сделано добросовестно:
"Мы работаем в этом месте, эти компании работают здесь уже 30 лет. И они были здесь все время. И тот факт, что они являются депутатами, означает, что их оценивают граждане, а не EPPO, я или кто-то еще. Нет, мы находимся в этом месте, мы работаем, и если есть какая-то незаконность, мы должны за нее ответить. Я полностью согласен. На данный момент то, что было представлено, для меня просто смешно".
Как публично заверили Европейская прокуратура и KNAB, сейчас уголовный процесс начат против пяти лиц. То, что были задержаны, подтверждают Рагайнис, Нитишс и вице-мэр Екабпилса по вопросам развития Карлис Старс (Нацобъединение). А вот с депутатом и руководителем генподрядчика Димантсом в течение недели De Facto связаться не удалось. На его рабочем месте в Jēkabpils PMK также пояснили, что в ближайшие дни его не будет.
Возможно, визит KNAB на предприятие был для Димантса тяжелым ударом, поскольку, как известно De Facto, в конце прошлого года KNAB уже побывал там в рамках другого уголовного процесса. De Facto выяснила, что дело связано с публично прозвучавшей в прошлом году информацией о возможной взятке архитектору Национального управления культурного наследия. De Facto известно, что заключение конкретного архитектора было необходимо для каких-то работ в Малнавском поместье, где размещен Малнавский колледж. По публично доступной информации, Jēkabpils PMK ведет там строительные работы.
Пятое лицо, против которого начат уголовный процесс, до сих пор публично не было названо. По информации De Facto, это гидротехник Харалдс Гайлумс, который ранее упоминался в СМИ как представитель субподрядчика проектировщиков перестройки дамбы. Получить его собственные комментарии не удалось - переданная через родственницу Гайлумса просьба связаться с De Facto осталась без ответа.
Вице-мэр Екабпилса Старс считает версию о том, что на проектировщика могло быть оказано какое-то давление или что он мог действовать в интересах строителей, невероятной:
"Нет, проектировщик... Спасибо проектировщикам, инженерам-гидротехникам, которые выполнили эту работу, у них сильный костяк, и мы могли на них положиться и в период ликвидации последствий аварийного наводнения. И я бы сказал, что ничего подобного быть не может".
Видимо, в нашей стране предприниматель не должен быть в политике - к такому выводу пришел руководитель фирмы Ošukalns и депутат Екабпилсской думы Нитишс, который на следующий созыв, впрочем, больше не баллотируется. Он утверждает, что о процедуре закупки на строительство дамбы как рядовой депутат мало что знал. В свою очередь, подозрения в некачественных материалах или подорожавшем строительстве его удивляют, поскольку в процессе строительства есть и авторский надзор, и строительный надзор, и представители заказчика, то есть думы, все контролируют.
"На мой взгляд, система в стране устроена так, что если вы знаете систему, как работают институты, то вы можете стимулировать тот или иной процесс, написав соответствующие заявления. Пройдут ли они на самом деле так, как запланировано, никто не может предсказать", - сказал Нитишс.
Понятно, что он с подозрением смотрит на давнего политического соперника, бывшего мэра Екабпилса Леонида Сальцевича. Единомышленники главы Екабпилсской региональной партии есть и в списках других партий.
Сальцевич, в списке которого вторым номером значится руководитель Jēkabpils PMK Димантс и в который также включены несколько других руководящих работников этой строительной фирмы, отрицает свою роль в уголовном процессе по дамбе: "Я нигде не участвовал, спецификации не видел, и не было в думе такой работы, чтобы можно было депутатам представить все это. Все это было в руках коалиции. Они это решали, и ни я, ни [депутат думы] Айварс [Крапс ("Латвия на первом месте")]... Я не знаю, присутствовал там Марис [Димантс] или нет. Во всяком случае я там не присутствовал, не был приглашен как представитель грозной оппозиции".
Рагайнис выражает надежду и даже уверенность, что уже в ближайшее время будет выяснено - никаких нарушений закона в проекте дамбы нет. Прокурор Европейской прокуратуры Доникс, однако, прогнозирует, что до уголовного преследования дело может дойти примерно в течение двух лет, так как расследование по таким делам носит временный характер, например, придется провести ряд экспертиз.
Центральное агентство финансов и договоров, которое может принять решение о приостановке финансирования проекта, еще ждет всей информации от Европейской прокуратуры. В любом случае до конца расследования Екабпилсу не нужно беспокоиться о том, что ему придется вернуть уже полученные к настоящему времени 14,4 млн евро, из которых 8,2 млн пришли за уже проделанную работу, а 6,2 млн - это аванс, который находится на счетах самоуправления.
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